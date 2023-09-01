Были повреждены специальными бомбами: спутниковые снимки раскрыли новые детали атаки на авиабазу в Курской области

В ходе атаки на российскую авиабазу Халино в Курской области 27 августа были повреждены пять самолетов ВС РФ. Для атаки применялись картонные дроны, которые не может засечь ПВО, которые несли, вероятно, специальными бомбами, начиненными поражающими элементами.

Видео дня

Именно поэтому визуально целые самолеты вывозить с авиабазы россиянам пришлось с помощью тягачей. Об этом написал журналист Денис Казанский.

Журналист опубликовал спутниковые снимки авиабазы Халино после атаки 27 августа.

"На фото видно, как тягачами тянут самолеты, которые внешне выглядят целыми, но почему-то не могут летать. Похоже, что самолеты были повреждены специальными бомбами, начиненными поражающими элементами, как на видео. С виду целые, а по факту – решето", – написал Казанский.

Ранее кадры испытаний картонных дронов с боеприпасами, буквально изрешечивающими цели, которые опубликовал журналист, показали в Службе безопасности Украины.

Журналист Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники заявил, что утверждения оккупантов о применении для ударов по Халино дронов Sypak производства Австралии не соответствуют действительности.

Бутусов пишет, что во время операции, которую сотрудники 13-го управления Департамента военной контрразведки СБУ готовили более двух месяцев и провели совместно с добровольцами РДК, были применены беспилотники украинского производства. В них, к слову, среди других радиопрозрачных материалов есть особый "авиационный" картон.

"Нам есть чем гордиться – беспилотник является разработкой украинской компании в сотрудничестве с СБУ. Благодаря использованию радиопрозрачных материалов и некоторым оригинальным техническим решениям самолет остается почти незаметным для российских систем ПВО. Кроме того, для поиска и поражения цели новому украинскому самолету не нужен сигнал GPS , поэтому средства РЭБ против него бессильны, как и любые инженерные заграждения типа капониров, обваловки или антидроновских сеток", – отметил журналист.

Он рассказал, что боевая часть самолета – "осколочная направленного действия с поражающими элементами из карбида вольфрама, более 1000 штук", – предназначена для выведения из строя легкобронированной техники, радаров и самолетов с целью нарушения прочности конструкции, повреждения электрооборудования и проводки, приведения в непригодность для дальнейшего использования или восстановления.

"Интересно, что во время налета часть дронов использовалась для разведки и разрядки систем ПВО, расхода зенитных ракет, в то время как уже ударный рой беспрепятственно атаковал основные цели. Согласно данным разведки, российские военные на месте пытаются максимально скрыть последствия удара от высшего руководства. Часть поврежденных самолетов до сих пор не забирают с мест стоянки. Решается вопрос об их незаметной замене или передислокации", – подчеркнул Бутусов.

Напомним, картонные дроны атаковали аэродром в российском Курске 27 августа, они повредили четыре самолета СУ-30 и один МИГ-29. Также среди пораженных целей – радары комплекса С-300 и два "Панциря".

Россияне, ставшие очевидцами атаки, утверждали, что насчитали по меньшей мере 13 БПЛА. Однако в минобороны России заявили, что российская ПВО сбила один дрон, который якобы врезался в многоэтажку, выбив окна в квартирах на нескольких этажах.

О "прилетах" на военный аеродром в России предпочли не упоминать. Это исправили в СБУ, заявив, что атаку провела военная контрразведка Службы. По данным СБУ, оккупанты смогли сбить три дрона, остальные достигли цели.

Точная информация о последствиях поражений, а также количестве убитых и раненых оккупантов устанавливается.