Контрразведка СБУ атаковала дронами военный аэродром в Курске: повреждены пять самолетов и средства ПВО. Видео

Украинские дроны 27 августа атаковали военный аэродром в Курске. Они отработали по пяти российским самолетам, радару С-300 и двум "Панцирям".

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Запускали дроны контрразведчики Службы безопасности Украины. Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в спецслужбе.

В ночь на 27 августа в российском Курске раздался ряд взрывов. Очевидцы утверждали, что их было не менее 13.

В минобороны России утром заявили, что ПВО сбила один дрон, он врезался в многоэтажку, выбив окна в квартирах на нескольких этажах.

Однако наши источники утверждают, что этим дело не ограничилось. Россияне умолчали о том, что "бавовна" посетила также военный аэродром в Курске. Объект атаковала военная контрразведка СБУ.

По данным источников в спецслужбе, украинские дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГу-29. Также они утверждают, что среди пораженных целей – радары комплекса С-300 и два "Панциря".

Почти все беспилотники СБУ, по предварительным данным, достигли заданных целей. Точная информация о последствиях поражений, а также количестве убитых и раненых оккупантов устанавливается.

Операцию проводили военные контрразведчики из 13-го Главного управления СБУ, отметил источник.

Несмотря на заявления российского военного командования о якобы одном дроне в Курске, с которым "справилась" российская ПВО, жители этого города ночью проснулись от мощных взрывов. Пережитое россияне описали фразой "такого раньше не было".

О том, что в МО РФ, мягко говоря, лукавят, свидетельствуют и опубликованные в местных чатах видео, запечатлевшие взрывы.

Напомним, ранее сообщалось, что минувшей ночью в Курске раздалось до 13 взрывов. Утром губернатор региона заявил о попадании БПЛА в многоэтажное здание.

Российские журналисты провели расследование и установили, что упомянутый дрон не долетел около 300 м до места дислокации бригады радиоэлектронной борьбы ВС РФ.

Также сообщалось, что 20 августа в Курске раздался взрыв на вокзале, обломки выбитых окон ранили пять человек. В Московской области в это же время закрывали аэропорты из-за угрозы атаки дронов.