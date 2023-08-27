Расследователи разоблачили настоящую цель атаки беспилотника на Курск: не долетел 300 метров

В ночь на 27 августа, как заявили в российском минобороны, в Курской и Брянской области были сбиты два беспилотника самолетного типа. В Брянской области дрон якобы упал в поле, а вот в Курске БпЛА, по сообщениям местных властей, врезался в жилой многоэтажный дом.

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Реальной целью беспилотника в Курской области, скорее всего, было место дислокации бригады радиоэлектронной борьбы, до него дрон не долетел всего 300 м. Об этом сообщает российское издание "Агентство", проанализировав обнародованные данные и сличив их с картой военных объектов Курска.

Утром 27 августа в минобороны РФ заявили о двух атаках с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В возглавляемом Сергеем Шойгу ведомстве отрапортовали о выявлении и уничтожении дронов дежурными средствами ПВО. Один из беспилотников якобы был сбит в Брянской, а второй в Курской области.

Согласно заявлению губернатора Брянской области Александра Богомаза, в этом регионе дрон упал в поле. Его же коллега из Курской области Роман Старовойт сообщил, что БПЛА врезался в дом на улице Карла Маркса в Курске. Он уверяет, что вследствие этого на некоторых этажах многоэтажки вылетели стекла, то же случилось со стеклами в корпусе инженерного факультета Курского государственного аграрного университета (КГАУ). Никто не пострадал.

"По фото "Агентство" установило место инцидента — беспилотник врезался в дом на улице Карла Маркса, 72 корпус 12, инженерный факультет КГАУ расположен в 100 метрах от него. По данным карты Wikimapia, в 300 метрах от места инцидента находятся сразу два военных объекта: 16-я отдельная бригада радиоэлектронной борьбы (РЭБ, улица Карла Маркса 67/1) и 3754-я центральная авиационно-техническая база воинской части №13830 (Карла Маркса, 73д)", – рассказали журналисты издания.

Первый из упомянутых объектов, 16-я отдельная бригада РЭБ Западного военного округа, специализируется на защите собственных систем управления войсками и оружия от помех противника, а также на атаках на системы управления и оружие противника. В 2017 году минобороны РФ заявляло, что бригада первой в Западном военном округе создала постоянное тактическое подразделение по борьбе с беспилотной авиацией. Россияне пафосно назвали это подразделение "спецназом радиоэлектронной борьбы".

В 300 м от места падения БпЛА, по улице Карла Маркса, 73д, расположен пункт постоянного базирования 3754-ой центральной авиационно-технической базы воинской части №13830.

Также "Агентство" посчитало, что только Московскую область с начала полномасштабной войны дроны атаковали не менее 40 раз. Прилетали он в админздания, объекты минобороны РФ и районы, где проживают представители российской "элиты".

Напомним, ранее сообщалось, что минувшей ночью в Курске ночью раздалось до 13 взрывов. Утром губернатор региона заявил о попадании БпЛА во многоэтажный дом.

Также сообщалось, что 20 августа в Курске прогремел взрыв на вокзале, осколки выбитых окон ранили пять человек. В Московской области в это же время закрывали аэропорты из-за угрозы атаки дронов.