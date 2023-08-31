Отработали по 5 самолетам: опубликованы уникальные кадры испытаний картонных дронов, атаковавших аэродром в Курске

В сети появилось видео тестирования картонных дронов, атаковавших аэродром в Курске и повредивших пять российских самолетов. Эти БПЛА являются новой разработкой Службы безопасности Украины.

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Соответствующую информацию и подлинность кадров OBOZREVATEL подтвердили в правоохранительных органах. По нашей информации, такие дроны невидимы для вражеских радаров (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Испытание показало, что после взрыва поражающие элементы накрывают значительную площадь, достаточную, чтобы повредить даже большой самолет.

Правоохранители отметили, что именно эти картонные дроны атаковали аэродром в российском Курске 27 августа, когда повредили четыре самолета СУ-30 и один МИГ-29. Также среди пораженных целей – радары комплекса С-300 и два "Панциря".

Напомним, очевидцы утверждали, что во время атаки на аэродром в Курске насчитали по меньшей мере 13 БПЛА. В минобороны России заявили, что российская ПВО сбила один дрон, он врезался в многоэтажку, выбив окна в квартирах на нескольких этажах.

Однако россияне умолчали о том, что "бавовна" посетила военный аэродром в Курске. Объект атаковала военная контрразведка СБУ. Почти все беспилотники СБУ, по предварительным данным, достигли определенных целей. Точная информация о последствиях поражений, а также количестве убитых и раненых оккупантов устанавливается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились спутниковые снимки аэродрома в Курске после атаки дронов, устроенной контрразведкой СБУ. Предварительно на них не было видно явных повреждений или уничтоженных самолетов.