В сети появились спутниковые снимки аэродрома в Курске после атаки дронов, устроенной контрразведкой Службы безопасности Украины. Предварительно на них не видно явных повреждений или уничтоженных самолетов.

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Фото опубликовал главный редактор американского издания The War Zone Тайлер Роговэй. Так, украинские дроны 27 августа атаковали военный аэродром в Курске.

Сообщалось, что они отработали по пяти российским самолетам, радару С-300 и двум "Панцирям".

Однако, по словам Роговея, явных повреждений на снимках не видно.

"Изучение спутниковых изображений, сделанных этим утром российской авиабазы в Курске, предположительно потерпевшей массовую атаку беспилотников, не показывает никаких явных повреждений. Уничтоженных самолетов нет", – написал Роговей.

Хотя, как он подчеркнул, эти снимки еще предстоит детально проанализировать. Потому повреждения все же могут быть.

"Это поверхностный обзор. Коммерческие спутниковые изображения имеют определенные ограничения. Могут существовать небольшие повреждения, которые не вызывают вторичных событий, но явных масштабных повреждений нет", – отметил журналист.

Стоит отметить, что в ночь на 27 августа в российском Курске раздалось несколько взрывов. Очевидцы утверждали, что их было не менее 13-ти.

В минобороны России утром заявили, что российская ПВО сбила один дрон, он врезался в многоэтажку, выбив окна в квартирах на нескольких этажах.

Однако наши источники утверждают, что этим дело не ограничилось. Россияне умолчали о том, что "бавовна" посетила военный аэродром в Курске.

Напомним, ранее сообщалось, что минувшей ночью в Курске раздалось до 13 взрывов. Утром губернатор региона заявил о попадании БПЛА в многоэтажное здание.

Российские журналисты провели расследование и установили, что упомянутый дрон не долетел около 300 м до места дислокации бригады радиоэлектронной борьбы ВС РФ.

Также сообщалось, что 20 августа в Курске раздался взрыв на вокзале, обломки выбитых окон ранили пять человек. В Московской области в это же время закрывали аэропорты из-за угрозы атаки дронов.