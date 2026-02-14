'Были простым оружием': Зеленский указал на опасность модернизации Россией 'Шахедов'

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские ударные дроны типа Shahed за время полномасштабной войны претерпели стремительную и опасную эволюцию. То, что в начале войны было относительно простым и уязвимым оружием, сейчас превращается в сложные многоуровневые системы, которые труднее перехватывать и которые создают новые риски для гражданских и ПВО.

Об этом в прямом эфире заявил президент Украины Владимир Зеленский. Трансляцию выступления главы государства публикует Офис президента Украины.

В начале войны иранские Shahed, переданные России, были примитивными беспилотниками, которые украинская противовоздушная оборона достаточно эффективно уничтожала. Однако со временем РФ начала их глубокую модернизацию: дроны получили реактивные двигатели, возможность полета на разных высотах и управление оператором в реальном времени.

"Новые модификации могут использовать Starlink для наведения на цель, а также выполнять роль так называемых "дронов-маток", неся на себе другие FPV-дроны. Это существенно усложняет работу ПВО и увеличивает масштаб угроз", – подчеркнул президент.

Также Зеленский отметил, что чем дольше длится война, тем больше ресурсов получает государство-агрессор, а вместе с этим – быстрее эволюционирует сама война и ее инструменты. Оружие меняется значительно быстрее, чем политические решения, которые должны останавливать агрессию.

Отдельно президент вспомнил подход западных партнеров в начале полномасштабного вторжения, когда поддержка Украины планировалась как контролируемый процесс без достаточного масштаба для поражения России. Эту стратегию, по словам Зеленского, описал американский журналист Боб Вудвард в своей книге Война, где речь шла об "управлении временем войны" и рисками эскалации.

Президент подытожил, что такая логика дала России главное – время, которое она использовала для перевооружения, адаптации и создания еще более опасных средств поражения.

