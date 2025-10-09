Были сигареты, не было зажигалки: оккупант рассказал, как 'глупо' попал в плен ВСУ. Видео

Российский военный Роман Скоморохов, который служил в составе 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, попал в плен Вооруженных сил Украины вблизи Торецка Донецкой области. Оккупант рассказал, что потерялся и наткнулся на украинских военных, у которых попросил прикурить.

Историю оккупанта обнародовал проект "Хочу найти". Родные россиянина обратились в организацию, чтобы подтвердить факт его плена.

Оккупант Роман Скоморохов попал в украинский плен осенью 2024 года. Когда группа заходила на позицию на Торецком направлении, он отошел от своей группы и потерял с ней связь. Заблудившись, он подошел к бойцам ВСУ, думая, что это его товарищи.

"Сигареты были, а прикурить нечем было. Смотрю – люди в форме стоят. Думал, свои. Подошел, поздоровался, со мной тоже поздоровались. Я говорю: "Прикурить не будет?" Говорят: "Да, есть, подходи". Подошел, сзади тоже человек ко мне подошел. Говорит: "Клади автомат, 8 шагов назад". И все, вот так попал в плен".

Российский военный Роман Скоморохов подписал контракт на службу в войсках РФ, когда отбывал наказание в тюрьме. Родные оккупанта обратились к проекту "Хочу найти".

Проект "Хочу найти"

Проект инициирован Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными. Его цель – информировать семьи без вести пропавших российских оккупантов об их фактическом статусе.

Благодаря информации, полученной в рамках проекта, граждане РФ могут подтвердить статус родственников как погибших или пленных и обратиться к российским властям с требованием проведения обменов.

Также в рамках инициативы работает Telegram-бот, в котором родственники оккупантов могут отправлять данные о пропавших без вести и получать сообщения, если их родственник находится в плену или его тело идентифицировали.

