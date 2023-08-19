Были в авто и возвращались из церкви: министр рассказал о жертвах удара по Чернигову

Министр внутренних дел Игорь Клименко прибыл в центр Чернигова, где оккупанты устроили ракетный теракт во время празднования Яблочного Спаса. Он заверил, что сотрудники Нацполиции обходят близлежащие дома, чтобы убедиться в безопасности граждан, а также исключить случаи мародерства.

Видео дня

Кадры с комментариями чиновника для СМИ опубликовала пресс-служба ведомства. Клименко подчеркнул, что в момент удара России по Драматическому театру и площади возле него город был полон людей: много мам с детьми, верующих, которые шли в храм освятить фрукты (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Все, кто отправился в убежище под Драмтеатром, выжили. Среди жертв и пострадавших в основном люди, которые переходили дорогу, ехали в автомобилях, возвращались из церкви. Во время сигнала воздушной тревоги правоохранители провожали людей в укрытие", – сказал он.

По словам министра, прокуратура уже возбудила уголовное дело по факту совершения военного преступления российскими солдатами. После того как был нанесен ракетный удар, спасательные службы и полицейские на месте начали оказывать помощь раненым.

Как сообщал OBOZREVATEL, момент ракетного удара по центру Чернигова попал на камеры видеонаблюдения. По последним данным, вследствие атаки погибли семь человек, в том числе 6-летняя девочка. Еще 117 человек пострадали, среди них по меньшей мере 12 несовершеннолетних.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!