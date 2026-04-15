Силы обороны в марте восстановили контроль над почти 50 кв. км территории, которая была оккупирована противником, – Сырский

Несмотря на активизацию наступательных действий со стороны войск РФ, Силы обороны в марте восстановили контроль почти над 50 кв. км оккупированной территории. Кроме того, дальнобойными средствами поражено 75 объектов противника, которые работают на обеспечение их армии.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Генерал подытожил деятельность украинского войска в течение первого весеннего месяца.

Главком рассказал о ситуации на передовой

По словам Сырского, на фронте противник несет значительные потери, однако не отказывается от планов по захвату новых территорий. В связи с этим для нашей стороны основными задачами остаются уничтожение сил врага, сдерживание его продвижения, поражение его тыловых объектов, в том числе и на территории РФ, а также защита украинского неба.

Он добавил, что с изменением погодных условий российские войска активизировали наступательные действия почти по всей линии боевого соприкосновения протяженностью около 1200 км. Самые интенсивные бои в течение месяца наблюдались на Александровском, Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях, в то же время ВСУ также имеют успехи.

"Мы должны перехватывать стратегическую инициативу, поэтому ведем активную оборону. Благодаря этому в марте наши войска восстановили контроль над почти 50 кв. км территории, которая была оккупирована противником. Российскому количеству противопоставляем украинское качество ведения боевых действий, заставляя противника играть по нашим правилам и постоянно откладывать сроки выполнения задач", – подчеркнул главком.

Вместе с тем для снижения наступательных возможностей противника поддерживается высокая интенсивность поражения военных, оборонно-промышленных и других объектов на территории России, которые обеспечивают действия оккупационных сил.

В частности, в марте средствами Deep Strike было поражено 76 таких целей, среди которых 15 объектов нефтеперерабатывающей промышленности.

"Заслушал также доклады о состоянии мобилизации и рекрутинга, логистического обеспечения, фортификационного оборудования оборонительных рубежей, подготовки и восстановления боеспособности подразделений, поддержания правопорядка в Вооруженных Силах Украины", – говорится в сообщении.

ВСУ усиливают фортификации и готовят новые оборонительные решения

Сырский отметил необходимость усиления работ по обустройству инженерных заграждений и фортификационных сооружений, отметив, что именно на участках с заблаговременно и качественно подготовленными укреплениями украинские силы могут длительное время удерживать оборону, сохранять жизни защитников и наносить большие потери оккупантам.

"Новое решение в условиях современной "войны дронов" – оборудование углубленных путей перемещения военной техники и личного состава. Пример, как следует это делать, показывают Десантно-штурмовые войска. Довел задачи на следующий период. Спасибо украинским воинам за стойкость и самоотверженность. Борьба продолжается. Слава Украине!" – резюмировал главком.

Напомним, ранее Сырский рассказал об успехах Сил беспилотных систем в "денацификации" российских захватчиков. По его словам, в марте этого года потери врага в живой силе выросли практически на треть – на 29% – по сравнению с февралем.

Как писал OBOZ.UA, военный эксперт Владислав Селезнев ранее отмечал, что мартовское наступление захватчиков не принесло успеха России, ведь Силы обороны своими действиями перечеркнули планы врага и не дали ему существенно продвинуться. Впрочем, оккупационная армия пытается восстановить свой наступательный потенциал, чтобы двигаться вперед.

