'Было большое зарево': очевидцы рассказали о последствиях российской атаки на Николаев. Видео

В ночь на 18 февраля российская оккупационная армия атаковала Николаев дронами-камикадзе. Вследствие обстрела в областном центре пострадал частный сектор.

Один жилой дом полностью разрушен, еще около 20 повреждены. Об этом говорится в сюжете "Суспільного".

Атака на Николаев

Жительница Николаева Анна рассказала, что они с мужем приобрели в сентябре 2025 года. Во время атаки 18 февраля в него попал беспилотник. Люди планировали отремонтировать дом и переехать в него с детьми, однако все планы разрушил российских террор.

К счастью, в дом семья еще не успела переехать, поэтому обошлось без пострадавших. Владелец дома рассказал, что ему сообщили о разрушении дома полицейские около 2:30 ночи.

По словам мужчины, ремонт в доме планировали начать весной. После российского удара жилье, вероятно, не подлежит ремонту, ведь восстановление будет стоить дороже, чем построить новый дом.

Еще один житель Николаева поделился, что после взрыва в его доме выбило окна. Пострадавший рассказал, что было большое зарево, после чего люди выбегали из домов.

Советник городского головы по вопросам безопасности и жизнедеятельности Александр Герасименя сообщил, что в результате атаки повреждено около 20 домов. В результате налета беспилотников полностью разрушен один жилой дом.

Напомним, 17 февраля оккупанты ударили "Шахедом" по Запорожью. В результате атаки погибла женщина, шесть человек получили ранения. Пострадали, в частности, двое детей – девочки в возрасте полутора и 11 лет. Повреждены дома.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты устроили комбинированную атаку на Днепр. На город направили несколько групп "Шахедов", а также нанесли удары баллистикой и крылатой ракетой. В результате обстрела есть разрушения и пострадавшие.

