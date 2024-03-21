Были две цели: источники назвали, куда в Киеве 21 марта летели десятки российских ракет

Почти все крылатые и баллистические ракеты, которыми государство-террорист Россия ударило по столице утром 21 марта, были нацелены на объекты Главного управления разведки. Их все сбили.

Об этом украинским СМИ сообщили источники в разведке. Кроме того, из собственных источников OBOZ.UA стало известно, что целью врага была также Служба внешней разведки.

Напомним, утром 21 марта украинские силы и средства ПВО отразили массированную российскую воздушную атаку, уничтожив все ракеты над Киевщиной. В частности, были уничтожены 29 крылатых и две аэробаллистические вражеские цели.

Однако в нескольких районах столицы обломки повредили дома, здания и автомобили. В частности, в Шевченковском районе вспыхнул пожар в квартире в шестиэтажном доме, откуда были эвакуированы 15 жителей.

Кроме того, в результате падения обломков ракеты пострадал склад интернет-магазина Rozetka.ua. Машины взрывной волной перевернуло вверх колесами, повреждены товары. К счастью, никто из почти 100 работников не пострадал.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Шевченковском районе Киева боевая часть сбитой ракеты упала во дворе жилого дома. К счастью, она не взорвалась. Боеприпас обезвредили саперы.

– Во время ракетных обстрелов со стороны России 21 марта в Киеве поврежден дом, который был построен в конце 1930-х годов. Обломок российской ракеты попал в одну из квартир, в результате чего начался пожар.

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