Было красное зарево: жительница Днепра рассказала о моменте удара РФ по городу. Видео

Вечером 2 сентября российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Днепру. Местные жители после мощных взрывов заметили в одном из районов города красное зарево.

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Из-за сильной ударной волны в городе затряслись здания. Об этом рассказала местная жительница, которая стала очевидцем обстрела, сообщает "Суспільне Дніпро".

Женщина рассказала, что взрыв, который она услышала во время недавнего обстрела Днепра, был самым сильным. По ее словам, от ударной волны пошатнуло здание.

"Потом красное зарево. Я подумала, что начнем сыпаться сейчас. Трухануло хорошо. Меня просто откинуло от балкона до кухонной двери. Вот этот красный угол дома, думаю, ну все, сыпемся", – говорит женщина.

Еще одна жительница Днепра рассказала, что в результате ударной волны в подъезде выбило все окна, а замок на входной двери вырвало вместе с болтами. Также женщина добавила, что из-за сильных взрывов у ее детей началась истерика.

"У меня одному три, второму 10, началась истерика. Кричали: "Мама, побежали в подвал". Взрыв был очень мощный. Выбило замок, потому что не могла открыть входную дверь. Болты в бронированной двери взрывной волной вырвало", – рассказала местная жительница.

Напомним, оккупационные войска РФ 2 сентября ударили ракетами по Днепру. В городе прогремели взрывы, повреждены жилые дома. В результате вражеской ракетной атаки погиб 51-летний мужчина, еще шесть человека пострадали.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 сентября Россия атаковала Запорожье, под ударом оказался гостиничный комплекс. В результате удара погибли два человека, в том числе 8-летний мальчик. Еще двое людей получили ранения, одна из раненых, девочка 12 лет, находится в реанимации.