Было нанесено поражение: пограничники отразили попытку захода российской ДРГ на Харьковщине
В Харьковской области пограничники отразили попытку российской диверсионно-разведывательной группы проникнуть на территорию Украины. По врагу было нанесено поражение, после чего тот отступил за линию государственной границы.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в эфире телемарафона. Он говорит, что сейчас активность российских диверсантов не так высока, как раньше.
"Попыток захода диверсантов, чтобы это было с какой-то системностью или же периодичностью, мы не фиксируем", – отметил представитель ГПСУ.
По его словам, угроза попыток захода диверсионно-разведывательных групп остается также в пределах Сумской области, где такие случаи фиксировались чаще всего. Такая же опасность существует для Черниговской области.
В то же время Демченко подчеркнул, что прорывов границы со стороны России ни на Сумщине, ни на других участках государственной границы в последнее время не было.
Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре украинские пограничники уничтожили триколоры РФ, которые установила вражеская ДРГ на Черниговщине. Их оккупанты разместили возле разрушенного моста через реку Судость вблизи села Гремяч.
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