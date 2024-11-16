Силы обороны уничтожили российский триколор в Черниговской области, который установила ДРГ. Видео

Украинские пограничники уничтожили российские триколорs, установленныt ДРГ оккупационной армии на Черниговщине. Их оккупанты разместили у разрушенного моста через реку Судость вблизи села Гремяч на Черниговщине.

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Установку флагоов государства-агрессорки российские пропагандисты решили использовать для психологического давления на украинцев, однако защитники положили конец российской ИПСО. Видео уничтожения было показано в Государственной пограничной службе Украины.

"Силы обороны Украины уничтожили российский триколор на Черниговщине Очередная провокация оккупантов потерпела поражение... Вражеские диверсанты установили вблизи границы на Черниговщине, на разрушенном мосту через реку Судость, свои флаги. Пограничники оперативно направили в цель дроны, которые точными ударами уничтожили "тряпки" – отметили в ГПСУ.

Также в Госпогранслужбе поделились данными разведки, установившей, что российские диверсанты покинули территорию Украины еще до уничтожения триколоров: захватчики "не решились на дальнейшие действия".

"Враг продолжает пытаться навязывать свои "победы" и психологически давить, безо всякого военного смысла. Призываем не поддаваться на информационно-психологические воздействия противника!" – резюмировали в ГПСУ.

Напомним, о том, что российская ДРГ установила российские флаги у села Гремяч на Черниговщине, стало известно накануне, 15 ноября. Тогда же в ГПСУ опровергли утверждения пропагандистов РФ, что российские диверсанты заходили в населенный пункт. Там также добавили, что после разрушения моста через Судость в этом селе не осталось ни одного жителя, ведь территория отрезана от остального региона реками.

Из-за постоянных подтоплений местности установить посты на этом клочке земли было нецелесообразно, этим и воспользовались захватчики.