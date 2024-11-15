'Не соответствует действительности': в ГПСУ опровергли заявление пропагандистов Путина, что ДРГ зашла в село Гремяч

Заявления российских пропагандистов о том, что вражеская диверсионно-разведывательная группа вошла в село Гремяч на Черниговщине, не отвечают действительности. Россияне действительно установили флаг РФ у моста через реку Судость, однако через этот мост они не переходили.

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Территория, на которой действовали россияне, отрезана реками от основной территории региона, там невозможно обустроить нормальные укрепления – поэтому оккупантам и удалось разместить там свои флаги. С опровержением российских заявлений выступили в Государственной пограничной службе.

"Заявление российских пропагандистов о том, что ДРГ зашла в село Гремяч на Черниговщине, не соответствует действительности. Мост через реку Судость, возле которого диверсанты противника установили триколор, они не переходили. Территория, где от границы действовала диверсионная группа, фактически отрезана реками, а в населенных пунктах, находящихся между реками и границей, никто не проживает. Кроме того, из-за постоянного подтопления территории там невозможно обустраивать надлежащие фортификационные укрепления", – говорится в заявлении.

О том, что российские ВРГ якобы зашли на территорию Черниговщины, первым утром 15 ноября заявил российский Z-блогер Борис Рожин. Он опубликовал кадры с российским триколором у моста через Судость.

По версии пропагандиста, диверсанты вражеской армии побывали сразу в двух селах, Гремяч и Муравье. В сообщении он не отказал себе в удовольствии заявить о "плохо охраняемой границе", а также о том, что пограничников с Черниговщины украинское командование якобы бросило на Курщину.

"ДРГ ВС РФ зашли через плохо охраняемую границу на территорию Черниговской области, зашли в населенные пункты Гремяч и Мурвьи и установили там российские флаги. На видео – российские флаги на мосту через реку Судость. Пограничников из Черниговской области противник, по-видимому, погнал на мясо на Курский выступ. Свои планы относительно действий на территории Черниговской области российское командование пока не раскрывает", – фантазировал Рожин.

Это сообщение – с "уточнением", что "защищать Черниговскую область ВСУ некому" и что именно отсюда в рейды на территорию РФ ходили бойцы РДК – начали распространять другие российские пропагандистские паблики.

В то же время военный аналитик Ян Матвеев подчеркнул, что рейды ДРГ как с российской, так и с украинской стороны проходят в пограничных постоянно. Диверсанты пытаются "охотиться" на пограничников, атакуют блокпосты и опорные пункты. Однако эта деятельность обычно максимально непублична. То же, что Z-каналы устроили из рядового эпизода незаурядную "гойду", сигнализирует об информационно-психологической операции.

"В этот раз решили сделать показательную акцию. Скорее всего, чтобы заставить нервничать общественность в Украине. ВСУ и пограничники все понимают и вряд ли дергаются, но депутаты и простые люди могут возмутиться, нажать на военных и заставить их оттянуть часть сил к границе. Вероятно, именно на это и рассчитаны такие флаговтыки", – предположил Матвеев.

О российской ИПСО говорят и в ГПСУ. Там заверили: ситуация в приграничной Черниговщине – под контролем.

"Силы обороны Украины полностью контролируют это направление и находятся на максимально выгодных позициях, чтобы держать оборону. Поэтому не стоит подвергаться информационно-психологическому влиянию противника", – подчеркнули в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее в ГНСУ показали, как работают дроны на Купянском направлении. О бое, в результате которого 12 оккупантов были ликвидированы, 4 ранены, российские пропагандисты предпочитают не упоминать.