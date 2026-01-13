'Было попадание в одно из укрытий': работник 'Новой почты' рассказал об ударе РФ по терминалу под Харьковом. Фото

В ночь на 13 января Россия массированно атаковала дронами и ракетами Харьковскую область. Одно из попаданий пришлось по терминалу "Новой почты" в н.п. Коротичи.

Работник Андрей Поднебесный рассказал о российском ударе по предприятию. Об этом сообщает "Суспільне".

Это уже не первая атака РФ, которую мужчине пришлось пережить

По словам Андрея, это уже третья атака россиян по объекту. Под ударом оказалось одно из укрытий, в котором находились работники. В момент удара мужчина почувствовал взрывную волну, после чего его сразу оглушило, а телефон от удара вылетел в терминал. Из-за осколков он получил ранения.

"Потом были повторные попадания, помню, что-то или ракета летела, потом начало что-то гореть в терминале, потом уже слышали, что "Шахед" снижался тоже где-то", – рассказал работник.

Он добавил, что оккупанты кроме укрытия попали в фасад терминала, а стена, кровля и бункер приняли на себя удар.

Андрей Поднебесный сообщил, что в течение получаса после выхода из своего укрытия искал пострадавших и нашел одного работника с разбитой головой, а еще одного – под завалами, он подавал звуковые сигналы. Визуально он видел одного раненого, другого определял только по голосу.

Из-под завалов людей деблокировали спасатели. Мужчина отметил, что безопасного места пока нет нигде.

"Риск он всегда, даже дома находясь. При мне уже, пожалуй, раз уже третий прилетает. Сначала я работал на посылочном терминале, тоже прилетела, спустилась на парашюте ракета, меня тогда тоже оглушило и ранение в ногу. Потом же еще здесь "Шахеды" прилетали. Ну и это третий раз уже", – говорит мужчина.

Что предшествовало

В ночь на 13 января в Харькове прогремела серия взрывов – враг атаковал баллистическими ракетами и дронами-камикадзе. В результате атаки россияне убили четырех мирных жителей. В пригороде Харькова уничтожен почтовый терминал. Также задокументировано повреждение двух АЗС.

Как писал OBOZ.UA, 13 января взрывы прогремели в Харькове, Вольнянске (Запорожье), Зеленодольске и Кривом Роге (Днепропетровская область), Броварах и Киеве. Громко было и в Одессе – россияне массированно ударили по городу БПЛА.

