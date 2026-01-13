Россия ударом по пригороду Харькова убила четырех человек, еще шестеро получили ранения. Фото

Ночью 13 января в Харькове прогремела серия взрывов – враг атаковал баллистическими ракетами и дронами-камикадзе. Вследствие атаки россияне убили четверых мирных жителей.

В пригороде Харькова уничтожен почтовый терминал. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре и областной военной администрации.

Последствия террора

По информации ОВА, ночью враг нанес удары за пределами города, однако мощные взрывы люди слышали непосредственно в самом Харькове. После прилета на месте вспыхнул пожар.

Сначала областная администрация сообщала только о раненных. Однако под утро стало известно, что в результате массированного обстрела жертвами стали четверо людей. Также 6 человек получили ранения разной степени тяжести.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что российские оккупанты ударили по почтовому терминалу в пригороде Харькова. В сети сообщают, что целью террористов стали объекты "Новой почты".

По данным следствия, в ночь на 13 января 2026 года вооруженные силы РФ совершили массированную комбинированную атаку на территорию почтового терминала в Харьковском районе. Сначала был нанесен удар двумя ракетами, после чего четырьмя ударными беспилотными летательными аппаратами. Предварительно установлено, что при атаке были применены ракеты типа "Искандер-М" и БпЛА типа "Герань-2".

Кроме того, задокументированы повреждения двух АЗС. На месте происшествия работают все профильные службы.

За процессуального руководства Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 13 января взрывы прогремели в Харькове, Вольнянске (Запорожье), Зеленодольске и Кривом Роге (Днепропетровщина), Броварах и Киеве. Громко было и в Одессе – россияне массированно ударили по городу БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия резко активизировала атаки на гражданское население Украины после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал усилия по прекращению войны. Количество жертв росло каждый раз, когда администрация президента США пыталась продвинуть мирные переговоры.

