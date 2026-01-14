'Было пять-шесть прилетов, все сыпалось': жительница Одессы рассказала о моменте российского удара. Видео

В ночь на вторник, 13 января, российские войска атаковали Одессу двумя волнами дронов. В городе прогремела серия взрывов, целью врага была электрическая подстанция.

Об этом "Радио Свобода" рассказала жительница Одессы Анастасия, которая переехала в город из Херсона. Она слышала пять-шесть попаданий вражеских беспилотников.

"Слышали как все сыплется, как все разрушается. Тут 10-15 метров было два прилета прямые, у нас вылетел балкон – он просто исчез, и там на кухне выбило окна. Мы переждали, пока пройдет вся атака, нашли кошку и вышли в укрытие", – сказала женщина.

"После первого или второго прилета оно уже посыпалось, мы почувствовали, что холодно стало, начали реветь машины... потом атака продолжалась где-то минут 15, их штук пять-шесть упало, а вообще их целью была электрическая подстанция", – вспоминает украинка.

По ее словам, свет в поврежденном доме уже восстановили, также есть вода, а газ пока отсутствует.

Напомним: ночью 13 января армия страны-агрессора РФ в очередной раз атаковала Одессу. Вследствие обстрела пострадали шесть человек, зафиксированы разрушения гражданских и энергетических объектов.

В результате двух волн ночных вражеских ударов в центральной части города получили повреждения жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, среди которых – больница, детский сад и школа.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 января в результате российского террористического удара по Одессе было повреждено здание генерального консульства Польши. Взрывной волной в помещении выбило окна и повредило фасад. Люди не пострадали.

