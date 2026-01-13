Выбитые окна: в Одессе из-за атаки РФ повреждено генконсульство Польши

В ночь на 13 января в результате российского террористического удара по Одессе было повреждено здание генерального консульства Польши. Взрывной волной в помещении выбило окна и повредило фасад. Люди не пострадали.

О повреждениях сообщил представитель Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр в комментарии Укринформу. По его словам, атака произошла ночью, когда в консульстве находилось ограниченное количество работников.

"В результате удара выбиты окна в здании генконсульства. Счастьем в несчастье является то, что атака была ночью, количество персонала в консульстве было ограниченным, поэтому никто не пострадал", – отметил он.

Представитель МИД Польши сообщил, что здание, вероятно, пострадало в результате ракетного удара. При этом он воздержался от каких-либо предположений относительно возможного политического подтекста атаки или связи с другими международными событиями.

Вевюр отметил, что польская сторона очень осторожно относится к заявлениям России о якобы военных целях обстрелов. Он отметил, что на практике ракеты и дроны регулярно попадают в гражданские объекты, жилые дома и критическую инфраструктуру. Но факт повреждения консульства, по его словам, является очевидным.

Готовность к угрозам

По словам представителя, польское генконсульство в Одессе готово к подобным ситуациям, поскольку город постоянно находится под российскими обстрелами. Дипломатический персонал осознает риски и действует в соответствии с протоколами безопасности.

Вевюр также выразил уважение к польским дипломатам, которые продолжают работать в Украине, а также к сотрудникам Польского института в Киеве. Он подчеркнул, что их решение оставаться на месте является важным для поддержания связей между двумя странами.

"Надо выразить им большое уважение и к их решению находиться на месте ради строительства мостов между Украиной и Польшей вопреки тому, что пытается делать Россия", – подчеркнул представитель МИД Польши.

Он также отметил, что на фоне приближения Украины и международных партнеров к мирным предложениям Россия, наоборот, пытается усиливать эскалацию своих действий на территории Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как армия страны-агрессора в очередной раз атаковала Одессу. В результате удара пострадали шесть человек, зафиксированы разрушения гражданских и энергетических объектов. Под атакой оказался центр города. В результате двух волн ночных вражеских ударов в центральной части города получили повреждения жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, среди которых – больница, детский сад и школа.

