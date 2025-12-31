Было реализовано 75 операций: в ГУР раскрыли результаты работы за год и озвучили потери врага

В Департаменте активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины подвели итоги работы за год. За этот год бойцы провели более 70 операций и нанесли оккупантам ущерб на 2,25 миллиарда долларов.

Об этом рассказали в Telegram-канале Департамента активных действий ГУР МО. В сводке поделились статистикой потерь российских оккупационных войск.

В 2025 году Департамент активных действий провел 75 операций. В результате успешных действий удалось нейтрализовать 4000 российских оккупантов и поразить примерно 1250 единиц вражеской техники.

В частности, за год уничтожено: 25 радиолокационных станций, 130 средств радиоэлектронной борьбы, разведки и технической разведки, а также 320 артиллерийских систем и минометов. Кроме того, поражено 484 беспилотника и наземные роботизированные комплексы, 2 катера и вражеский самолет.

Проведенные Департаментом кибероперации нанесли стране-агрессору ориентировочно 660 миллионов долларов убытков. В целом сумма потерь оценивается примерно в 2,25 миллиарда долларов.

"Над новыми "подарками" для врага работаем неустанно. Праздники – не исключение", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1000 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 207 тыс. 910 человек. Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений.

Также напомним, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области силами Главного управления разведки Министерства обороны Украины проведена очередная "денацификация" российских захватчиков. Возмездие настигло их в промзоне, которую враг использует для складирования боеприпасов и базирования своей военной техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!