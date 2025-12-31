ВСУ отминусовали еще 1000 российских захватчиков за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1000 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 207 тыс. 910 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 31 декабря Генштаб отметил: некоторые данные по общим потерям врага откорректировали в соответствии с уточненными разведывательными данными. Так, изменения претерпело общее количество уничтоженных российских артиллерийских систем (+39), РСЗО (+4), средств ПВО (+2), БПЛА оперативно-тактического уровня (+600), автомобильной (+229) и специальной техники (+4).

За минувшие сутки украинские воины ликвидировали четыре танка (11 481), четыре боевые бронированные машины (23 845), 33 артиллерийские системы (35 642), одну РСЗО (1 586), 522 БпЛА оперативно-тактического уровня (97 684).

Также уничтожено 127 единиц автомобильной техники и автоцистерн (72 247) и одну единицу спецтехники (4 035).

За сутки Россия потеряла 722 единицы вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 266 средства ПВО, 434 самолета, 347 вертолетов, 4 136 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские военные нанесли удар по ДАП, где оккупанты готовили к запуску "Шахеды". Вражеский объект в оккупированном Донецке атаковали дроны 1-го отдельного центра беспилотных авиационных комплексов СБС ВСУ в ночь на 30 декабря.

В результате атаки были поражены логистический хаб "Герань/Шахед", пункт предполетной подготовки и обслуживания дронов, центральный склад БЖД для БпАК "Герань/Шахед", а также накопительный склад БпАК "Гербера".

Кроме того, был поражен пункт сосредоточения личного состава и техперсонала противника, осуществляющего подготовку и техническое предпусковое обслуживание БПЛА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!