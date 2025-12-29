В Мелитополе прогремел взрыв в момент загрузки оккупантами 'Урала': четверо захватчиков в тяжелом состоянии – ГУР

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области силами Главного управления разведки Министерства обороны Украины проведена очередная "денацификация" российских захватчиков. Возмездие настигло их на промзоне, которую враг использует для складирования боеприпасов и базирования своей военной техники.

Оккупанты как раз загружали "Урал" боеприпасами, когда рядом прогремел взрыв, покалечив нескольких захватчиков. В ГУР раскрыли детали и показали операцию на видео.

Что известно

Очередную "неприятность", которая подстерегала россиян во временно оккупированном ими Мелитополе, в ГУР назвали "грохотом", который "скосил по меньшей мере четверых российских оккупантов и повредил "Урал".

Раненые оккупанты находятся в тяжелом состоянии и имеют неплохие шансы таки попасть на "концерт Кобзона".

События, о которых идет речь, произошли в районе Мелитополя утром 20 декабря, когда захватчики загружали свой военный грузовик на одной из местных промзон. На ней россияне расположили склады боеприпасов и свою военную технику.

"В момент максимальной концентрации московитов у грузовика прогремел взрыв – по меньшей мере четверо оккупантов тяжелые "300", их "Урал – поврежден", – лаконично описали развитие событий в ГУР, подкрепив слова видеокадрами с места подрыва.

В военной разведке Украины также в очередной раз напомнили оккупантам: каждого из них непременно настигнет возмездие за совершенные военные преступления.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Силы беспилотных систем устроили эффектный налет на оккупантов. Операция состоялась 26 декабря. Ее итогом стали более полусотни ликвидированных врагов, почти 80 раненых и пока не установлено количество без вести пропавших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!