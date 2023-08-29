Быстрые и незаменимые: 'Метинвест' отправил третью партию баги на передовую

На фронт доставили третью партию мобильных автомобилей баги, изготавливаемые из металла Метинвеста. От имени "Стального фронта Рината Ахметова" компания регулярно передает помощь ВСУ, в частности – предоставляет свою сталь для производства техники.

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Об этом сообщили на сайте "Метинвест".

Баги ценят на фронте за вездеходность, способность преодолевать бездорожье, быстроту и маневренность. Они полезны, в частности для разведки и других оперативных задач. По запросу Оперативного командования "Юг" Метинвест-СМЦ начал отгружать свою металлопродукцию еще в марте 2023 года. Тогда компания передала 3,8 тонн проката – для первых 10 багги. Следующие 12 изготовили в начале лета, а недавно на линию огня поехала уже третья партия – 15 миниавтомобилей. Часть из них будет служить бойцам Национальной гвардии Украины.

Группа Метинвест за полтора года полномасштабной войны компания передала уже 441 автомобиль разного назначения. Высокий спрос пользуются пикапами, полноприводными джипами и микроавтобусами, которые помогают защитникам обеспечивать необходимым подразделения, быстро передвигаться и быть на шаг впереди врагов. Также пригодятся квадроциклы, которые так же как и баги, ценятся своей высокой мобильностью.

Напомним, инициатива "Стальной фронт Рината Ахметова" охватывает всю помощь предприятий бизнесмена защитникам Украины. Всего за 1,5 года войны Ринат Ахметов направил на помощь военным и гражданским украинцам более 6 млрд грн.