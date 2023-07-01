Бывали действительно жаркие дни: в Воздушных силах показали, сколько ракет и дронов сбили за июнь. Инфографика

Украинские защитники в течение прошедшего месяца ликвидировали сотни вражеских воздушных целей. В июне 2023 года было сбито 166 ударных БПЛА оккупантов и 144 крылатые ракеты.

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Инфографикой в субботу, 1 июля, поделился в Telegram-канале командующий Воздушными силами Николай Олещук. "Спасибо всем за боевую работу! Работаем дальше!" – написал генерал-лейтенант.

Согласно этим данным, за месяц было обезврежено:

– 166 ударных беспилотников (Shahed 131/136 иранского и "Ланцет" российского производства);

– семь баллистических ракет "Искандер-М";

– шесть аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал";

– 144 крылатые ракеты (123 типа Х-101/Х-555, 14 "Калибров", три "Искандер-К" и две ракеты неустановленного типа);

– семь вертолетов (шесть Ка-52 и один Ми-24).

Больше всего Shahed за сутки защитники украинского неба сбили 20 июня (32 штуки), а больше всего ракет – 24-го числа (40 крылатых Х-101/Х-555 и одну ракету "Калибр").

Как писал OBOZREVATEL:

– За минувшие сутки (30 июня) оккупационные войска РФ нанесли восемь ракетных и 58 авиационных ударов по Украине. Кроме того, агрессор совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

– В Генштабе ВСУ заявили, что враг пытается сдержать украинское контрнаступление на Запорожье и Херсонщине. На востоке захватчики концентрируют усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

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