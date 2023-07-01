Оккупанты нанесли 8 ракетных и более 50 авиационных ударов: в Генштабе рассказали подробности

За минувшие сутки оккупационные войска России нанесли 8 ракетных и 58 авиационных ударов по Украине. Кроме того, агрессор совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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Атаки врага были направлены на позиции украинских защитников и гражданские инфраструктурные объекты Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной утром 1 июля.

В частности, вследствие прилета крылатой ракеты "Искандер-К" в школу в Сергеевке на Донетчине двое гражданских погибли и 6 ранены. Школа полностью разрушена, сообщили в Генштабе.

А вследствие обстрела оккупантами жилого дома в Антоновке Херсонской области получила ранение семья с ребенком.

В общей сложности повреждено около 30 гражданских жилых домов, говорится в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Генштабе также заявили, что враг пытается сдержать украинское контрнаступление на Запорожье и Херсонщине и использует гражданских в качестве "живого щита". На востоке же концентрирует усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои.

– По данным Генштаба, за сутки украинские защитники ликвидировали около 530 оккупантов. Также уничтожены почти 90 единиц вражеской техники.