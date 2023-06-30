Оккупанты ударили по школе на Донетчине: есть жертвы и раненые. Фото

Российские войска 30 июня обстреляли село Сергеевка Покровского района Донецкой области, огонь, по предварительным данным, вели из РСЗО. Под ударом врага оказалась местная школа, где в момент обстрела находились представители администрации и работники образовательного учреждения.

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Погибли две женщины, еще шесть сотрудников получили ранения. Об очередном военном преступлении РФ рассказали в Офисе генерального прокурора Украины.

В ОГПУ начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины) после обстрела, проведенного российскими войсками по школе в Донецкой области.

"По данным следствия, 30 июня 2023 около 11:20 оккупационные войска РФ ударили, вероятно, из реактивных систем залпового огня по селу Сергеевка Покровского района. Попадание произошло на территории местной школы. В ней на момент обстрела находились 12 человек – представители администрации, учителя и технический персонал", – говорится в сообщении.

В ОГПУ констатировали: Россия в Сергеевке убила двух человек, еще шесть гражданских получили ранения.

"В результате обстрела погибли учительница начальных классов и главный бухгалтер. Получили телесные повреждения еще шесть сотрудников – четверо мужчин и две женщины. В настоящее время их всех госпитализировали в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Часть здания школы практически разрушена: разбиты классные комнаты, кабинеты и другие помещения, изувечена мебель и школьный инвентарь", – рассказали в ОГПУ.

В прокуратуре Донецкой области добавили: убитой учительнице было 56 лет, бухгалтеру же – 44.

Ранены мужчины в возрасте от 54 до 69 лет и две женщины 24 и 34 лет.

В настоящее время на месте обстрела работают прокуроры, правоохранители и спасатели.

Напомним, войска РФ в ночь на 30 июня атаковали Украину дронами и ракетами С-300.

Враг наносил удары 13 дронами-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства с восточного побережья Азовского моря (Приморско–Ахтарск) и четырьмя зенитными управляемыми ракетами с ЗРК С-300.

Были атакованы военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области.

Силы ПВО сбили 10 "Шахедов" из 13 запущенных.

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