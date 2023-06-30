Войска РФ ночью атаковали Украину дронами и ракетами С-300: силы ПВО сбили 10 'Шахедов'

Ночью вторника, 30 июня, страна-агрессор Россия совершила атаку по регионам Украины, использовав дроны-камикадзе Shahed и ракеты из комплексов С-300. Наши защитники сбили десять ударных "Шахедов".

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Их запуски оккупанты осуществляли с юго-восточного направления. О результатах работы ПВО рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что враг наносил удары 13 драми-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства с восточного побережья Азовского моря (Приморско – Ахтарск) и четырьмя зенитными управляемыми ракетами с ЗРК С-300.

Были атакованы военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 10 из 13 Shahed-136/131.

"Предварительно, без жертв, о последствиях сообщат местные военные администрации. Держим небо! Вместе – к победе!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 28 июня российские террористические войска атаковали "Шахедами" Черкасскую область. Силы ПВО уничтожили два вражеских дрона, в то же время еще два попали в складское помещение.

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