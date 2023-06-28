Оккупанты ночью атаковали Черкасщину: два дрона попали в складское помещение

Ночью 28 июня российская террористическая армия атаковала Черкасскую область ударными дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed. Два вражеских БПЛА попали в складское помещение.

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Еще часть дронов уничтожили силы противовоздушной обороны. Об этом в Telegram сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По его словам, защитники Украины успешно уничтожили два ударных дрона противника. Однако еще два БПЛА попали в пустое складское помещение в Черкасском районе.

Глава областной военной администрации заявил, что спасатели оперативно ликвидировали незначительный пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также в ОВА призвали жителей региона не игнорировать уведомление об опасности.

Напомним, ночью 28 июня российская террористическая армия устроила очередную атаку по Украине. Враг запустил по населенным пунктам нашей страны дроны-камикадзе иранского производства типа Shahed. Силы противововозлушной обороны уничтожили 6 вражеских БПЛА. Российские террористы атаковали нашу страну с юго-восточного направления.

Ранее сообщалось, что вечером 27 июня оккупанты в очередной раз атаковали Краматорск в Донецкой области. В 19:32 они нанесли удар по центру города и поселку Беленькое. Было попадание в здание общественного питания.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июня в годовщину удара по ТЦ "Амстор" в городе Кременчуге на Полтавщине, когда погибли 22 человека, армия России вновь атаковала регион ракетами. В Полтавской ОВА сообщили о прилете в дачный кооператив.