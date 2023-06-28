Оккупанты ночью запустили по Украине дроны, силы ПВО сбили 6 вражеских целей

Ночью 28 июня российская террористическая армия устроила очередную атаку по Украине. Враг запустил по населенным пунктам нашей страны дроны-камикадзе иранского производства типа Shahed. Силы противововозлушной обороны уничтожили 6 вражеских БПЛА.

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Российские террористы атаковали нашу страну с юго-восточного направления. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

"Ночью 28 июня 2023 года противовоздушной обороной Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожено шесть баражирующих боеприпасов "Shahed-136/131", которыми российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления", – говорится в сообщении.

Ночью из-за вражеской атаки дронами в части областей Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Кроме того, мониторинговые каналы сообщали о взрывах. В то же время по состоянию на 07:55 областные военнные администрации по последтвиях ночной атаки российских оккупантов никаких деталей не сообщали.

Напомним, в ОК "Юг" заявили, что войска РФ пока что взяли тактическую паузу в массированных атаках по Украине с воздуха, однако в скором времени эта угроза может повыситься. Пока что противник проводит разведку, но оккупанты уже пополнили запасы дронов-камикадзе и могут применить их против нашей страны.

Вечером 27 июня оккупанты в очередной раз атаковали Краматорск в Донецкой области. В 19:32 они нанесли удар по центру города и поселку Беленькое. Было попадание в здание общественного питания.

Ранее сообщалось, что в годовщину удара по ТЦ "Амстор" в Кременчуге на Полтавщине, когда погибли 22 человека, армия России снова атаковала регион ракетами. В Полтавской ОВА сообщили о прилете в дачный кооператив.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на произошедшие 27 июня российские обстрелы, назвав россиян террористами. Утром оккупанты ударили ракетами Х-22 по Кременчугу Полтавской области, а вечером – по городу Краматорск Донецкой области. Своими действиями Россия в очередной раз продемонстрировала, что она является государством-террористом и заслуживает трибунала.

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