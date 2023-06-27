Оккупанты пополнили запасы и, скорее всего, готовят новый удар по Украине, – Гуменюк

Войска РФ пока что взяли тактическую паузу в массированных атаках по Украине с воздуха, однако в скором времени эта угроза может повыситься. Пока что противник проводит разведку, но оккупанты уже пополнили запасы дронов-камикадзе и могут применить их против нашей страны.

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Об этом предупредила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире марафона "Єдині новини" утром 27 июня. Она ожидает, что вражеские массированные ночные атаки будут повторяться (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы должны быть начеку. Враг коварен", – сказала Гуменюк. Капитан 1-го ранга Государственной пограничной службы Украины отметила: скорее всего, агрессор готовит новый удар.

"В Черном море корабельная группировка скромна по меркам тех, которые они разворачивали обычно. Это семь кораблей в Черном и один в Азовском... Они занимаются разведкой. А это говорит о том, что, скорее всего, готовят следующий удар", – сказала она.

По состоянию на утро 27 июня ракетоносителей в Черном море не было, но достаточно всего два-три часа, чтобы такой корабль, надводный или подворный, вышел на миссию.

Добавим: ранее Гуменюк указывала на то, что Россия изменила тактику применения дронов для обстрелов Украины, используя их более компактно. Это может свидетельствовать, что враг готовит усиленный удар в будущем.

Как писал OBOZREVATEL:

– В ГУР недавно заявили, что Российская Федерация ведет переговоры, чтобы получить новые виды дронов из Ирана. Прежде всего оккупанты хотят получить ударные БПЛА или беспилотники-камикадзе.

– По данным СНБО, в беспилотных летательных аппаратах типа Shahed были найдены запчасти, изготовленные в странах-партнерах Украины. И это не редкий случай.

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