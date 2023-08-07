Бывший топ-менеджер путинского банка, воюющий против войск РФ, получил награду от Залужного – журналист

Бывший вице-президент российского "Газпромбанка" Игорь Волобуев получил награду главнокомандующего Вооруженными силами Украины "Золотой крест". Уроженец Сумской области, он вернулся в Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.

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В настоящее время Волобуев защищает Украину от бывших соотечественников в рядах добровольческого формирования "Свобода России". О награждении экс-топ-менеджера российского банка сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Топ-менеджер путинского банка успешно воюет против армии Путина. Бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев, приехавший воевать в Украину, получил награду ВСУ "Золотой крест". Он родился в Ахтырке", – отметил журналист.

Он также обнародовал наградной документ, датированный 23 июля 2023 года.

Знаком отличия главнокомандующего ВСУ "Золотой крест" награждают лиц рядового и сержантского состава за успешное выполнение боевых задач. Также его вручают военным, которые в отсутствие офицера взяли на себя командование действиями боевого подразделения.

Волобуев, родившийся в Ахтырке Сумской области, уехал из России в апреле 2022 года. В Украину он вернулся с намерением присоединиться к территориальной обороне и защищать родную землю.

"По национальности я украинец... Я не мог больше наблюдать со стороны, что творит Россия с моей родиной. Мой визит – это как покаяние, я хочу отмыться от своего российского прошлого. Я хочу остаться в Украине до победы", – объяснял он.

По словам Волобуева, он хотел вернуться еще с 2004 года, но не смог "по семейным обстоятельствам".

Банкир также назвал вооруженную агрессию России против Украины военным преступлением, за которое ответственен не только президент РФ Владимир Путин и его окружение, но и весь российский народ.

"Это преступление со стороны Путина, российской власти и, на самом деле, российского народа. Потому что здесь убивает украинцев не Путин, ворует унитазы не Путин, насилует женщин не Путин. Это и есть российский народ. И я, хоть и по национальности украинец, тоже несу за это ответственность. Мне за это стыдно, я буду каяться за это всю жизнь, потому что на мне двойная ответственность. Я же не просто россиянин. Я родился здесь, я прожил здесь 18 лет, поэтому отвечаю вдвойне и втройне", – подчеркивал тогда Волобуев.

С июня прошлого года банкир присоединился к легиону "Свобода России". В Telegram канале легиона тогда показывали видео с бывшим банкиром на стрельбище.

"Мечты сбываются. Я теперь служу в легионе "Свобода России". Ребята из России, если вы ненавидите путинский режим и хотите, чтобы Россия стала свободной демократической страной, присоединяйтесь", – призвал тогда Волобуев бывших соотечественников из РФ.

Напомним, ранее в легионе "Свобода России" рассказали о планах на будущее. Российские добровольцы отметили, что "поход на Москву неизбежен". И россияне планируют его осуществить, ведь мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина уже доказал, что это вполне реально.