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Бывший топ-менеджер путинского банка, воюющий против войск РФ, получил награду от Залужного – журналист

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
1,9 т.
Бывший топ-менеджер путинского банка, воюющий против войск РФ, получил награду от Залужного – журналист

Бывший вице-президент российского "Газпромбанка" Игорь Волобуев получил награду главнокомандующего Вооруженными силами Украины "Золотой крест". Уроженец Сумской области, он вернулся в Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.

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В настоящее время Волобуев защищает Украину от бывших соотечественников в рядах добровольческого формирования "Свобода России". О награждении экс-топ-менеджера российского банка сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Бывший топ-менеджер путинского банка, воюющий против войск РФ, получил награду от Залужного – журналист

"Топ-менеджер путинского банка успешно воюет против армии Путина. Бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев, приехавший воевать в Украину, получил награду ВСУ "Золотой крест". Он родился в Ахтырке", – отметил журналист.

Он также обнародовал наградной документ, датированный 23 июля 2023 года.

Бывший топ-менеджер путинского банка, воюющий против войск РФ, получил награду от Залужного – журналист

Знаком отличия главнокомандующего ВСУ "Золотой крест" награждают лиц рядового и сержантского состава за успешное выполнение боевых задач. Также его вручают военным, которые в отсутствие офицера взяли на себя командование действиями боевого подразделения.

Волобуев, родившийся в Ахтырке Сумской области, уехал из России в апреле 2022 года. В Украину он вернулся с намерением присоединиться к территориальной обороне и защищать родную землю.

"По национальности я украинец... Я не мог больше наблюдать со стороны, что творит Россия с моей родиной. Мой визит – это как покаяние, я хочу отмыться от своего российского прошлого. Я хочу остаться в Украине до победы", – объяснял он. 

По словам Волобуева, он хотел вернуться еще с 2004 года, но не смог "по семейным обстоятельствам".

Банкир также назвал вооруженную агрессию России против Украины военным преступлением, за которое ответственен не только президент РФ Владимир Путин и его окружение, но и весь российский народ.

Бывший топ-менеджер путинского банка, воюющий против войск РФ, получил награду от Залужного – журналист

"Это преступление со стороны Путина, российской власти и, на самом деле, российского народа. Потому что здесь убивает украинцев не Путин, ворует унитазы не Путин, насилует женщин не Путин. Это и есть российский народ. И я, хоть и по национальности украинец, тоже несу за это ответственность. Мне за это стыдно, я буду каяться за это всю жизнь, потому что на мне двойная ответственность. Я же не просто россиянин. Я родился здесь, я прожил здесь 18 лет, поэтому отвечаю вдвойне и втройне", – подчеркивал тогда Волобуев.

С июня прошлого года банкир присоединился к легиону "Свобода России". В Telegram канале легиона тогда показывали видео с бывшим банкиром на стрельбище.

"Мечты сбываются. Я теперь служу в легионе "Свобода России". Ребята из России, если вы ненавидите путинский режим и хотите, чтобы Россия стала свободной демократической страной, присоединяйтесь", – призвал тогда Волобуев бывших соотечественников из РФ.

Напомним, ранее в легионе "Свобода России" рассказали о планах на будущее. Российские добровольцы отметили, что "поход на Москву неизбежен". И россияне планируют его осуществить, ведь мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина уже доказал, что это вполне реально.

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