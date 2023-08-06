'Поход на Москву неизбежен': в легионе 'Свобода России' рассказали о планах на будущее

В легионе "Свобода России" рассказали о планах на будущее. Там не скрывают, что планируют дойти до Москвы. Тем более что мятеж председателя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина уже доказал, что это вполне реально.

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Об этом в интервью УНИАН заявил советник по коммуникации российской оппозиции и Легиону "Свобода России" Алексей Барановски. По его словам, в ВСУ сделали из этих событий нужные выводы.

"Из мятежа Пригожина мы сделали свои выводы. Нам важно было увидеть, как на такую ситуацию будут реагировать местные силовики. Реагировали они самым прекрасным образом – не сопротивлялись. Пригожин, благодаря этому, дошел до Москвы, но штурмовать ее не стал. Нам это показало, что до Москвы вполне реально дойти", – сказал Барановский.

Он считает, что поход на Москву просто неизбежен.

"Наш конечный план – поход на Москву. Мы считаем, что ситуация будет выглядеть так, как это было во время победы Евромайдана в Украине. Силовики в какой-то момент просто перестали выполнять приказы президента Украины Виктора Януковича, ссылаясь на плохую связь, отпуск, и смотрели чья возьмет – победит революция, или Янукович удержится. Мы считаем, что похожая ситуация будет и в России", – заявил Барановский.

Кроме того, Барановский рассказал, когда в России начнется коллапс. Он считает, что это произойдет сразу, как только ВСУ войдут в Крым.

"Когда ВСУ войдут в Крым, коллапс управления начнется и в России. Вот тогда и нужно будет проводить поход на Москву. Легион готовится к этому моменту, наращивает свои силы. Мы рассчитываем, что во время этого похода к нам будут присоединяться люди в России, которые недовольны путинским режимом. При этом силовики перестанут выполнять приказы и будут ждать, чем закончится для Путина потеря Крыма", – сказал Барановский.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы легиона "Свобода России" уничтожили состав с минами армии России в оккупированном Зайцевым Донецкой области. Урон войск РФ нанесли с помощью БПЛА.