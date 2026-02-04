Бюджет Калуги на год: в ГУР рассказали, сколько стоил массированный удар РФ по Украине в ночь на 3 февраля

В ночь на 3 февраля российские войска осуществили массированный комбинированный воздушный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Они применили 562 средства воздушного нападения и потратили на это 324,8 млн долл.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки в среду, 4 февраля. Там акцентировали, что большинство воздушных целей оказалась бесполезной из-за работы ПВО.

Что известно

Согласно данным Воздушных Сил ВСУ, россияне запустили по Украине баллистические ракеты "Искандер" и РМ-48У, гиперзвуковые "Циркон" и "Оникс", крылатые ракеты Х-101, "Искандер-К" и Х-32. Параллельно с ракетами враг применил ударные беспилотники "Герань" и "Гарпия", а также дроны-имитаторы "Гербера".

В военной разведке отмечают, что общая стоимость примененного вооружения составила 324,8 млн, что на 190 млн больше, чем во время массированного обстрела 20 января.

"За эти средства целый год мог бы жить Еврейский автономный округ РФ с населением около 144 тысяч человек или город Калуга с населением более 320 тысяч. Также эта сумма сопоставима с полугодовым бюджетом Костромской области. Вместо улучшения условий жизни и развития инфраструктуры собственных регионов Кремль потратил эти средства на удары по гражданской инфраструктуре Украины", – добавляет ГУР.

Разведка отмечает, что большая часть потраченных ресурсов – 79,2% – оказалась напрасной: украинская противовоздушная оборона уничтожила 450 воздушных целей.

Российский обстрел 3 февраля

В ночь на 3 февраля, когда температура в Киеве опустилась до значительных минусовых показателей, Россия массированно атаковала город дронами и ракетами разных типов. Известно о разрушениях в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах. Пострадали пять человек.

Под атакой был и Харьков и еще 16 населенных пунктов области. Оккупанты применили по региону пять ракет, пять управляемых авиабомб, 25 БпЛА типа "Герань-2", три дрона типа "Молния", четыре FPV-дрона и еще 36 беспилотников, тип которых устанавливается.

Как сообщал OBOZ.UA, после сильнейшей в 2026 году атаки России 3 февраля в Украине очень сложная ситуация в энергетике, особенно на фоне температуры воздуха до -25 градусов. В столице – два района и более 1000 домов остались без отопления в сильные морозы. Также сложная ситуация с отоплением в Харькове, Днепре, Лозовой на Харьковщине, ведь удары были по ТЭЦ и ТЭС. Сильно пострадала и Одесская область. По всем регионам действуют отключения электроэнергии, в ряде областей – аварийные.

