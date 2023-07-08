Есть проблема, которую как-то нужно решить и решить быстро и качественно.

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Наступление – это всегда о потерях. О погибших и раненых. А еще перед наступлением некоторые солдаты проявляют свою неготовность к наступлению, проявляют свои хронические болезни, которые, по их мнению, помешают вести наступательные действия.

Далее текст на языке оригинала.

Звісно, хворих потрібно направити на лікування. Після лікування в госпіталі, потрібно направити на ВЛК і визначити, чи придатні вони до подальшої служби.

Поранених же потрібно і вилікувати і реабілітацію провести і теж направити на ВЛК.

Залежно від способу наступу він може відбуватись по типу безперервного затяжного впливу на позиції противника. Може бути ривками, з метою здійснити прорив за кілька днів, потім відновлення кілька тижнів, потім знову ривок. Візьмемо навіть книжні 30% втрат за 10 днів і 20 днів відновлення. Це за 3 місяці мати практично весь особовий склад недієздатним. Ми говоримо про боєздатну бойову успішну бригаду.

Далі звісно триває мобілізація і поповнюються ряди бригади, але! Потрібно продовжувати займатись хворими хронічними, направляти їх на лікування, відстежувати їх місце знаходження, бо так говорить статут. Особливої уваги потребують поранені. Після лікування їх потрібно направити на реабілітацію (на ВЛК для визначення потреби в реабілітаційній відпустці) і потім або на долікування, або на ВЛК для визначення придатності до військової служби, а перед цим службове розслідування про поранення і довідку N5 (3) виготовити. Це все час командирів і мед. служби бойової бригади. Бригади, яка може наступати і перемагати. Звісно, хворі і поранені солдати виводяться поза штат і на їхнє місце в штат ставляться мобілізовані. Але поза штатом вони потребують уваги. Уваги командирів, юристів зі стройової, бухгалтерів - фінансистів та медичної служби. І по суті, в бригаді стає вдвічі більше позаштатних, ніж у штаті. І всі керівники бригади витрачають практично весь час на ведення хворих і поранених, замість ведення війни. Як результат, ми чуємо, що часто поранені і хворі не отримують необхідної уваги, необхідних направлень, або невчасно отримують те, на що заслужили. Або падає ефективність наступальних дій бригади.

Це дуже потрібно вирішити.

Є багато пропозицій і думок. Одна з них – доукомплектування бригад фінансистами, стройовиками, медиками і офіцерами, щоб бригади могли справитись (але бюрократична система така, що все одно потрібно скрізь підписи командирів рот, батальйонів, начмедів)... І відповідальність все одно на командирах, тому командири, наприклад, рот замість займатись підготовкою до наступу своїх 100 солдат (стандартний розмір роти), мають займатись документацією 200 позаштатних, багато з яких справжні герої і були поранені і заслуговують на увагу більше всіх.

Тому потрібно повністю міняти бюрократичну систему.

Є і інша пропозиція. Зараз всі військові частини у назві мають А. Наприклад, військова частина А1112. Можливо ввести систему військових частин В. І тоді до кожної військової частини А, буде відповідна дзеркальна В. Так, у нас не вистачає офіцерів. Але ж є умовно придатні. Або офіцери пенсіонери, які не воюють. Та й не потрібно такого штату, як у бойовій бригаді і високих звань теж не потрібно.

Тоді кожен поранений або виведений за штат важко хронічно хворий, чи з інших причин, потрапляє в частину В. І там займаються виключно направленнями поранених, їхньою реабілітацією, направленнями хворих, відстеженням їхнього місця перебування, направленням на ВЛК, службовими розслідуваннями. Щоб бойові частини могли воювати. Щоб командир посеред бою не бігав підписувати якісь папірці, бо комусь призначено відпустку для реабілітації, або потрібне чергове направлення. Щоб не було, що поки командир, чи медик в бою, виходить з бою, а тут 113 скарг, бо поки він був у бою, комусь було потрібно щось, а в бою не було зв'язку...

Це питання вкрай потрібно вирішити і для ефективності бою, і для уваги пораненим і хворим!

Можливо у вас є якісь пропозиції...?