Часть наемников ЧВК 'Вагнер' осталась на оккупированных территориях Украины – Пентагон

В министерстве обороны Соединенных Штатов Америки заявили, что у них есть информация о том, что часть наемников российской ЧВК "Вагнер" все еще осталась на временно захваченных Россией украинских территориях. Ранее сообщалось, что вагнеровцы должны дислоцироваться в Беларусь.

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Об этом 29 июня сказал представитель Пентагона, генерал Патрик Райдер, его слова цитирует Укринформ. Он заявил, что "некоторые элементы" "Вагнера" все еще есть в Украине.

"Относительно ЧВК "Вагнер" и ее дислокации, я бы сказал, что мы продолжаем видеть некоторые элементы группы Вагнера на оккупированной Россией территории Украины", – отметил он.

Райдер также прокомментировал сообщения СМИ о том, что на спутниковых снимках воинских частей в Беларуси появились новые сооружения, которые могут предназначаться для размещения вагнеровцев.

Генерал отметил, что Пентагон будет следить за этой ситуацией. Деятельность наемников будет отслеживаться не только в Украине, но и в других странах.

Отметим, что накануне глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ЧВК "Вагнер" больше не будет принимать участия в боевых действиях на территории нашей страны.

После неудачного мятежа главаря "Вагнера" Евгения Пригожина пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что с наемниками были достигнуты договоренности, согласно которым уголовное дело против Пригожина закроют и он уедет в Беларусь. Позже росСМИ сообщили, что дело против Пригожина не закрыто.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Вагнер" продолжает активно набирать боевиков по всей территории РФ с целью использования их в войне с Украиной. Эта практика используется и дальше несмотря на недавнюю неудачную попытку мятежа.