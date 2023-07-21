Часть Украины – красная: в ряде областей объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Карта

Утром в пятницу, 21 июля, половина Украины была красной на карте воздушной тревоги. Сирены прозвучали, потому что была зафиксирована угроза применения российской армией баллистического оружия.

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Около 11:00 и 11:25, по информации мониторинговых каналов, в Одесской области прозвучали взрывы. Предварительно, враг совершил две серии пусков сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс". Кроме того, в 11:14 начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что враг атаковал Черниговщину ракетами (тип пока неизвестен).

Тревога началась около 10:25 с Сумской и Черниговской областей. Дальше она распространилась на Киевщину. По состоянию на 10:55 сирены включили во всех регионах, кроме запада страны.

Официальный Telegram-канал командования Воздушных сил ВС Украины писал о ракетной опасности. В 10:57 там заявили: "Внимание! Зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области. Оставайтесь в укрытии!".

Другие мониторинговые каналы писали, что на севере в это время, вероятно, работала вражеская РЭБ.

Примерно в 11:00 стало известно, что жители Одесщины слышали взрывы. Примерно в 11:15 взрывы прогремели также на севере – Черниговскую область, согласно сообщению ОВА, оккупанты тоже атаковали ракетами.

В 11:18 Воздушные силы предупредили, что враг совершил повторные пуски "Ониксов" по Одесщине. В 11:24 в сети появились сообщения о взрывах в регионе.

Примерно в 11:30 на юге начались отбои тревоги (короткую сирену услышали Николаевская, Херсонская, потом – Одесская области). Однако тревога распространилась дальше на запад (на карте добавились Житомирская и Винницкая области).

Как писал OBOZREVATEL:

– 20 июля российские военные преступники нанесли удар по объекту инфраструктуры в Пологовском районе Запорожской области. В результате атаки погибли четверо гражданских, еще двое получили ранения.

– В ночь на 21 июля войска Российской Федерации ударили ракетами по Одесской области Украины. Противник атаковал регион четвертые сутки подряд. Запущенные с моря "Калибры" попали по агропредприятию. Есть значительные повреждения ангаров и техники, уничтожено 120 тонн гороха и ячменя. Известно о двух пострадавших.

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