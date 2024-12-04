Чего Украине ожидать от российских оккупантов и на каких направлениях: прогноз до конца года и на первый квартал 2025-го

На днях с подачи западных аналитиков информационное пространство всколыхнуло сообщение о том, что российские оккупанты намерены наступать в Днепропетровской области. Ранее были и другие сообщения о том, что РОВ до нового года "закроют" Донецкую область, захватят Днепр и Запорожье и прочие фантасмагорические пророчества. Что же, попробуем спрогнозировать, чего можно ожидать от российских оккупационных войск в конце 2024 и в начале 2025 годов.

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Прежде чем углубиться в тему, которая в ближайшее время будет одной из важнейших в списках СМИ, хочу обратить ваше внимание на уже уходящий прогноз на 2024 год.

В декабре 2023-го, отвечая на множественные запросы о том, каким будет 2024 год на поле боя, я многих разочаровал, отмечая, что преимущественно это будет оборона. Причем оборона, в ходе которой мы будем отходить, теряя территории, и для большинства украинцев это может стать серьезным демотивирующим фактором, ведь сложно понять, что даже в такой ситуации можно приближаться к победе. Так и случилось.

Сейчас мало кто обращает внимание на то, что РОВ понесли беспрецедентные, тяжелейшие потери в течение года (как в людских ресурсах, так и в технике). Более того, это касается не только Российской Федерации, но и СССР, который после Второй мировой войны ни в одном конфликте не терял столько ресурсов!

К сожалению, большинство фокусируется на потере Украиной того или иного села, не играющего никакого оперативно-тактического (не говоря уже о стратегическом уровне) значения и унывают, что очередная посадка перешла под контроль РОВ.

Увы, но некоторые не поняли, что основная фаза войны сейчас – это торможение и истощение врага (и оно с учетом тотального дисбаланса сил выполняется военными на достаточно высоком уровне), потому и сформировалось негативное восприятие "оборонной стратегии" Украины.

Но конца этого года и, как минимум, в первом квартале 2025-го именно эта стратегия и будет сохраняться. Поэтому тем, кто так и не понял как это работает, желательно запасаться валидолом.

Задачи РОВ

У российских оккупационных войск есть ряд задач, которые они должны выполнить до нового года или же до инаугурации Дональда Трампа. Все эти задачи подвязаны под то, чтобы убедить следующего президента США в том, что иного пути, кроме как договариваться о "мире" с Россией на ее условиях просто нет, ведь ее ресурс якобы просто бесконечен и она может продолжать наступать пока не дойдет до границ стран НАТО.

Важным моментом для нас является то, что мы должны убедить Трампа в обратном. В том числе сделать так, чтобы он не предпринимал никаких миротворческих инициатив и убедился, что исключительно тотальная военная помощь Украине может решить не только вопрос войны в нашей стране, но и создать волну по всему миру, возвращающую США былую уверенность и влияние.

Поэтому ближайшие месяцы будут как никогда сложными и при этом рекордно кровавыми. Как и год назад, призываю всех понять то, о чем хочу сказать и быть к этому морально и психологическими готовыми.

Теперь что касается задач, которые ставятся перед российскими оккупационными войсками – по направлениям..

Кураховское направление

Прежде всего РОВ собираются закрыть вопрос с Кураховским направлением (выступом) до нового года. Это необходимо им для того, чтобы накануне инаугурации Дональда Трампа полным ходом развивалось наступление на Покровск.

В свою очередь ряд западных СМИ, не особо отличающихся высокими интеллектуальными способностями, в этом периоде только и будут говорить об угрозе Покровску, что и будет преувеличивать в глазах не особо осведомленного западного потребителя суть происходящего.

Поэтому для Сил обороны Украины очень важно на Кураховском направлении максимально тормозить и истощать российских оккупантов, чтобы до инаугурации Трампа они не смогли развернуть наступление на Покровское (либо не имели для этого сил и средств).

К сожалению, не имея особых иллюзий, не могу сказать, что СОУ удастся удержать так долго Курахово, но сам выступ вполне возможно превратить для РОВ в наиболее проблемный участок на всем театре боевых действий. Хотя он и сейчас таковым является, так как там оккупанты теряют больше всего личного состава и техники.

Времевское направление (Великая Новоселка)

На этом участке боевых действий в ближайшее время может начаться штурм Великой Новоселки, которую РОВ попытаются охватить с правого (западного) фланга, частично заходя в Днепропетровскую область.

В этой ситуации следует ожидать волну панических заявлений о том, что оккупанты начали наступление в Днепропетровской области, то есть, выходят за пределы Донецкой и Запорожской областей. На самом деле это не так, поскольку ресурса для наступления в Днепропетровской области у них попросту нет, но волна будет иметь именно такой истеричный характер.

Для российских оккупационных войск Великая Новоселка представляет собой важный транспортный узел, который позволит эффективнее использовать логистику в дальнейшем развитии наступательных действий. Думаю, что российское командование само не ожидало настолько быстрого продвижения к восточным и юго-восточным окраинам этого населенного пункта, что ускорило их реализацию планов на этом участке.

Не исключено, что задачи по Времевскому направлению уже скорректированы и здесь для РОВ приоритет как можно скорее захватить Великую Новоселку. С учетом российского фетиша на датах, крайним сроком может быть назначен Новый год.

Стоит отметить, что для этих задач будут активно использоваться оперативные резервы ГВ "Восток". Не исключено даже усиление подразделениями других группировок.

Краматорское направление (Часов Яр)

Российские войска смогли закрепиться на правом берегу канала в границах Часов Яра и настойчиво пытаются сейчас прорваться к центру города. В свою очередь оборона города держится на достаточно высоком уровне и напомню, что Часов Яр держит ее уже больше года.

Тем не менее командование РОВ не жалеет ресурсов для взятия города под свой полный контроль, поскольку это открытие дороги на Константиновку. Это направление играет важное значение и для охвата Торецкой агломерации с севера, что не было сделано с самого начала и это одна из тех причин, почему у РОВ настолько тяжело проходят бои за Торецк.

Сиверское направление

Под конец года был снят с занимаемой должности командующий российской группировкой войск "Юг" генерал-полковник Геннадий Анашкин, одной из причин чего, по сообщениям "военкоров", стал провал на Сиверском направлении. Временно исполнять обязанности командующего группировкой был назначен генерал-лейтенант Александр Санчик, отличившийся провалом наступления на Киев в 2022 году, но речь даже не об этом.

Сиверское направление действительно выглядит как наиболее провальное для командования РОВ, где не только отмечается стагнация линии боестолкновений, но и критическая дилемма нарратива псевдореспублик – восточный фланг, Белогоровка. Это последние территории Луганской области на границе с Донецкой, которые оккупационным войскам так и не удается взять под свой контроль и заявить хотя бы об одной полностью "закрытой" украинской области.

Но на самом деле Сиверское направление – это лишь предлог, ведь группировка войск "Юг" в целом не демонстрирует высокой эффективности и результативности в своей зоне ответственности – Донецкая область. Например, в 2023 году на Авдеевском направление для усиления ГВ "Юг" были направлены наиболее боеспособные подразделения ГВ "Центр" для интенсификации наступления. Там они остаются и по сей день, но уже на Покровско-Кураховскому направлению. Кроме того, частично ГВ "Юг" усилили ГВ "Восток", особенно в ходе наступления на Угледар и южного охвата по Сухим Ялам.

В связи с назначением командующего группировкой "Юг" следует ожидать активизацию РОВ на этом направлении – они хотят быстро показать результат высшему командованию.

Торецкое направление

До конца 2024 года, в лучшем случае для нас – в начале 2025 года, РОВ установят контроль над Забалкой, что упростит их возможности по выходу на южные рубежи промышленной зоны Торецка.

Для командования РОВ важно закрыть вопрос по Торецку до конца года, чтобы полностью сконцентрироваться на Покровске, но судя по всему, этим планам не суждено осуществиться в установленные сроки.

Запорожская область

До конца 2024-го и в первом квартале 2025 года в Запорожской области РОВ будут продолжать пытаться вернуть под свой контроль территории, освобожденные Силами обороны Украины в ходе контрнаступления 2023 года. В первую очередь внимание будет сосредоточено на Работинском выступе (Ореховское направление) и на расширении зоны контроля в районе Гуляйполя.

В свою очередь говорить о некоем "большом наступлении" на областной центр Запорожье не приходится. Достаточного ресурса для этого у российских оккупантов нет и в ближайшее время появление его не предвидится.

Херсонская область

Оперирующая по левому берегу группировка войск "Днепр" сконцентрирует основные усилия на взятии под свой контроль херсонских островов, а также на попытках высадки ДРГ на правом берегу.

Говорить о некоей большой десантной операции с выходом и закреплением на правом берегу, с угрозой оккупации Херсона, в период с конца 2024 по первый квартал 2025-го – не приходится. Опять-таки, необходимого ресурса и возможностей проведения настолько масштабной операции у ГВ "Днепр" – нет.

Лимано-Купянская ось

На Лиманском направлении РОВ сосредоточится на выходе на Сиверское направление с севера, через "лес чудес", а также на формировании условий выхода на Лиман. Одним из элементов этих условий является выход и полный охват левого берега речки Жеребец, с контролем Терны-Ямполовка-Заречное.

На этом участке в описываемый период может быть утрачен контроль над селом Терны, а также возрасти угроза для Ямполовки.

На Купянском направлении РОВ интенсифицируют наступление на Купянск, особенно на его северные окраины. Южнее оккупанты одновременно будут двигаться с Колесниковки на север, поэтапно формируя фланги, аналогично и с Кругляковки, в южном направлении на Боровую.

На севере Харьковской области особых продвижений у РОВ, в районе Липцов и Волчанска, не предвидится, хотя в декабре будет ожидаемая очередная волна активизации. Нынешним составом Белгородской группировки командование российских оккупационных войск не сможет достигнуть поставленных задач и они так и окажутся скованными на севере Харьковщины.

Курск (РФ)

В настоящее время в Курской области сконцентрирована самая большая группировка войск из всех приграничных, что дает РОВ абсолютное количественное превосходство. Но при этом, на тактическом уровне, они не имеют превосходства по линии боестолкновения и до нового года шансы вернуть всю территорию области под свой контроль настолько минимальны, что стремятся к нулю.

Тем не менее до инаугурации Дональда Трампа может быть проведено как минимум еще две волны "контрнаступления" РОВ на Курщине – в декабре и в январе. Вызвано это тем, что интенсивность боевых действий очень быстро истощает РОВ в Курской области и для восстановления боеспособности и компенсацию потерь необходимо брать хоть и кратковременные, но паузы.

Выводы

Украина продолжит до конца 2024-го и как минимум в первом квартале 2025 года придерживаться оборонной стратегии. Политические тенденции, исходящие от Вашингтона, будут формировать ситуацию на фронте – и только от них зависит, изменится ли наша стратегия во второй половине следующего года.

В свою очередь 2024-й стал для российской армии рекордно изматывающим и изнурительным. Рекордные потери и истощение ресурсов дают о себе знать и это является определяющим фактором как в диалоге с нашими партнерами, так и в ультиматумах к России. Однако, несмотря на это, Россия как минимум первый квартал 2025 года будет пытаться демонстрировать напускную мощь и активность, продолжая стачивать свои стратегические резервы на тактическом уровне исключительно ради одной цели – удивить и напугать Дональда Трампа.

Для голого короля наступает последняя гастроль.