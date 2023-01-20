Чехия и Словакия готовы передать Украине 30 своих танков Leopard 2 – Frankfurter Allgemeine

Словакия и Чехия поддержали идею поставки в Украину тяжелых западных танков. Эти два государства готовы передать украинским воинам имеющиеся у них немецкие боевые танки Leopard 2.

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Речь идет в общей сложности о 30 единицах этой бронетехники, их Словакия и Чехия получают взамен ранее переданных Украине собственных танков советского производства. Такую информацию обнародовало издание Frankfurter Allgemeinе со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

Словакия и Чехия должны были получить танки Leopard 2 из Германии. По информации FAZ, в Рамштайне они предложить доставить их в Украину.

"Словакия и Чехия поддерживают идею поставки в Украину тяжелых основных боевых танков Leopard 2 немецкого производства. Обе страны уже поставили в Киев десятки собственных боевых танков советской разработки, чтобы помочь стране бороться с российским агрессором. В рамках так называемого обмена Германия согласилась заменить их меньшим количеством отремонтированных Leopard 2 A4, то есть не самыми последними версиями. Первые такие танки были доставлены в Прагу и Братиславу в декабре, также уже началась подготовка экипажей", – пишет издание.

По данным FAZ, предложение временно отказаться от дальнейших поставок в пользу Украины Чехия и Словакия могут озвучить 20 января в ходе заседания в формате "Рамштайн".

"Речь идет в общей сложности о 30 танках Leopard, которые были закуплены и поставлены на хранение промышленностью после списания со складов Швейцарии и Германии. План состоял в том, чтобы поставлять около двух танков в месяц, а Берлин брал на себя расходы. Еще один партнер, Греция, недавно провела переговоры с минобороны о том, можно ли передать Украине уже поставленные боевые машины пехоты Marder, поскольку немецкие запасы, вероятно, не позволяют осуществить быструю поставку", – пишет FAZ.

Журналисты отметили, что это предложение в совокупности с более ранним заявлением Польши о передаче Украине своих танков Leopard и подтвержденной другими странами-партнерами принципиальной готовностью сделать то же самое усиливает международное давление на немецкое правительство.

При этом сомнения Германии связаны с рядом нерешенных вопросов, в том числе подготовки экипажей и поставки запасных частей, с чем у Берлина возникают определенные трудности.

Также военные эксперты считают, что если немецкие танки Leopard все-таки окажутся в Украине, они станут приоритетной целью для российских захватчиков. А уничтожение этих танков могло бы подорвать их репутацию как одних из лучших основных боевых танков в мире. Впрочем, похожие опасения высказывались и перед передачей Украине немецких зенитных самоходных артиллерийских систем Gepard, однако украинские воины эти опасения развеяли, продемонстрировав, что способны весьма умело и эффективно обращаться с западным оружием.

Напомним, в пятницу, 20 января, в Германии началась восьмая встреча в формате "Рамштайн", на повестке дня которой – предоставление дополнительной военной помощи Украине на фоне угрозы нового наступления РФ.

К сожалению, на встрече министров обороны стран – партнеров Украины, которая проходит 20 января, так и не было найдено единое решение по поставке танков Leopard 2 для украинской армии, о которых неоднократно просило военно-политическое руководство Украины.

По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, есть аргументы за и аргументы против, которые выдвигаются разными странами.

При этом немецкий министр поручил готовить возможную поставку таких танков в Украину. В частности, он дал задание провести инспекцию запасов немецких танков Leopard 2 как в вооруженных силах, так и на складах отечественной промышленности до принятия предполагаемого решения.