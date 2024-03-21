Чехия отдала Украине свои последние советские вертолеты: заявление министра

Чехия тайно отдала Украине два своих последних вертолета советских времен Ми-24. Подобных бортов у страны больше нет.

Об этом сообщило издание Deník N со ссылкой на заявление министра обороны Чехии Яны Черноховой. С соответствующим секретным документом и предложением она пришла к правительству две недели назад.

Отправка была одобрена. После этого последние чешские вертолеты Ми-24/35 поехали в Украину.

Напомним, чешский премьер Петр Фиала во время саммита в Париже решил не говорить о помощи Украине, в частности, о чешской инициативе по поиску снарядов. Он сделал это, когда узнал, что среди присутствующих премьер Словакии Роберт Фицо, известный своей пророссийской позицией. Наиболее чувствительные вещи Фиала передавал нескольким лидерам отдельно.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский сообщил, что страна поставит Украине дополнительных 300 тысяч артиллерийских снарядов. Они должны обеспечить жизненно важный "отдых" на линии фронта на несколько месяцев.

– Президент Чехии Петр Павел заверил, что его страна пытается доставить закупаемые для Украины боеприпасы "так быстро, как это возможно". Он отметил, что Силы обороны Украины нуждаются в помощи с боеприпасами уже сейчас, поэтому Прага ищет их повсюду, где может.

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