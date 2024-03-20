Чехия передаст Украине 300 тысяч снарядов: когда это произойдет

Чехия поставит Украине дополнительные 300 тысяч артиллерийских снарядов. Они должны обеспечить жизненно важный "отдых" на линии фронта на несколько месяцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Его цитирует The Guardian. Источники издания добавили, что первые поставки поступят в Украину до июня.

Министр отметил, что Чехия очень хорошо понимает украинцев, потому что сама пережила российское вторжение.

"Мы имеем непосредственный опыт 40-летнего пребывания в роли сателлита Москвы, страны, в которую в 1968 году ворвались российские танки для подавления Пражской весны", – сказал Липовский.

Он подчеркнул, что Чехия не может стоять в стороне и наблюдать за тем, как Украина остается без помощи.

"Никто не хочет возвращать то советское время, и я должен сказать, что население очень чувствительно к этому", — подчеркнул министр иностранных дел Чехии.

Напомним, что президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Чехия нашла около 800 тыс. снарядов "в странах за пределами ЕС", которые можно приобрести для Украины, если будет найдено должное финансирование. К чешской инициативе по закупке снарядов для Киева уже присоединились 18 стран, выделивших деньги на реализацию контрактов.

Как сообщал OBOZ.UA:

В начале марта президент Чехии Петр Павел сообщил, что партнеры собрали всю сумму, необходимую для закупки 800 тысяч артснарядов. Их приобретут вне Европейского Союза.

При этом Чехия закупает боеприпасы для Украины даже у стран, считаемых союзниками России. Для этого Прага использовала свои контакты времен холодной войны.

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