Чехия построит в Украине патронный завод и наладит производство штурмовых винтовок: что известно

Украина и Чехия договорились о строительстве на территории нашей страны нового патронного завода. Кроме того, чешская компания будет производить для Украины штурмовые винтовки.

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Об этом на своем канале в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Во вторник, 16 июля, в Праге представители украинского и чешского правительств провели совместные консультации.

Был подписан ряд соглашений, два из которых в области оборонной промышленности. Первое – с чешской вооруженной компанией Sellier & Bellot о строительстве нового патронного завода в Украине. Кроме того, заключено соглашение с компанией Colt CZ Group о производстве штурмовых винтовок.

Во время пресс-конференции с главой чешского правительства Петром Фиалой Шмыгаль отметил, что на встрече коллегой были обсуждены поставки для украинского войска новых видов вооружения, подготовка и реабилитация военных и новые совместные проекты.

"Сегодня имеем подписанные два важные соглашения среди других соглашений в сфере оборонной промышленности. В Украине будет построен новый патронный завод – соглашение подписано между Sellier & Bellot и "Укроборонсервис", – рассказал Шмыгаль.

Второе подписанное соглашение о производстве штурмовых винтовок компании Colt CZ Group в Украине. Это соглашение между Ceska Zbrojovka и соответствующим украинским предприятием. Каким именно Шмыгаль не уточнил, заявив о соображениях безопасности.

По словам премьера, в заявлении правительств двух стран очерчены контуры стратегического союза государств, среди которых координация усилий на международном уровне, оказание Чехией военной, финансовой, гуманитарной помощи Украине, работа над имплементацией Формулы мира президента Владимира Зеленского, усиление санкционного давления на агрессора и привлечение РФ к ответственности за преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Шмыгаля, в Украину уже поступила первая партия снарядов чешской инициативы. Часть из них уже на фронте.

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