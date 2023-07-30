Чехия присоединится к саммиту в Саудовской Аравии по Украине: новые детали

Чехия присоединится к саммиту в Саудовской Аравии по Украине. На мероприятие не позвали представителей страны-агрессорf РФ.

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Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Дэниел Дрейк, пишут Сeske Noviny. Сейчас решается, кто будет представлять Чехию на встрече.

По данным WSJ со ссылкой на дипломатов США и Европа пытаются заручиться широкой международной поддержкой мира, условия которого устанавливает Украина. На саммите должны быть представлены до 30 развивающихся западных и ключевых стран. Россия на мероприятие не приглашена.

"Я могу подтвердить, что Чешская Республика получила приглашение на саммит в Джидде, Саудовская Аравия, уровень представительства решается", – заявил Дрейк.

Во встрече, которая пройдет 5 и 6 августа, также примут участие представители Индии и Бразилии.

По словам западных дипломатов, местом встречи была избрана Саудовская Аравия, поскольку она поддерживает тесные отношения с Пекином. Цель – привлечь к встрече представителей Китая, имеющего тесные отношения с Москвой.

Как сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в состоявшемся в Ивано-Франковске выступлении на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Встреча советников по национальной безопасности и политических советников лидеров государств будет приурочена к реализации инициатив нашей страны по восстановлению устойчивого и справедливого мира.

"Украинская Формула мира содержит десять основополагающих пунктов, внедрение которых позволит не только обеспечить мир для Украины, но и создать механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире", – отметил Ермак.

Он утверждает, что каждый пункт украинской Формулы мира обсуждается в индивидуальном и групповом формате с представителями более чем 50 стран мира почти на еженедельной основе.

"Мы глубоко убеждены, что именно украинский мирный план должен быть взят за основу, потому что война идет именно на нашей земле. В то же время в процессе консультаций со всеми заинтересованными сторонами мы стремимся учесть мнения и позиции, не противоречащие ключевым принципам международного права и положениям Устава ООН", – добавил Ермак.

Также, по его словам, для реализации Формулы мира украинская сторона использует трехфазную структуру: "Первая фаза – это встречи с послами, аккредитованными в Украине, посвященные подробному рассмотрению каждого из пунктов Формулы. Вторая фаза – Украина инициирует встречи советников по национальной безопасности в поиске оптимальных формулировок и механизмов имплементации украинского мирного плана. Третьим этапом согласования Формулы мира станет учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться до конца года".

"Первую такую встречу мы организовали в партнерстве с датскими коллегами. Она состоялась в Копенгагене в июне. Следующая встреча состоится в скором времени. Ее будет принимать саудовский город. Мы благодарим обоих королевств за лидерство и решительную поддержку украинских инициатив", – сказал руководитель Офиса Главы государства.

Ермак не скрывает, что Украина стремится привлечь как можно более широкий круг стран, уважающих международное право и Устав ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, Саудовская Аравия собирается провести на своей территории переговоры, в которых примут участие Украина, страны Запада и развивающиеся ключевые страны, в частности Индия и Бразилия. Цель встречи – укрепить международную поддержку требований Украины по установлению мира.

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