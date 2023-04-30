Чехия вместе с союзниками будет искать варианты увеличения поставок боеприпасов Украине, – Павел

Наибольшей проблемой Украины в отражении российской агрессии сейчас является критическая нехватка боеприпасов. Дефицит снарядов не только мешает эффективной обороне , но и стоит на пути к деоккупации захваченных Россией украинских земель.

Видео дня

Именно поэтому Чехия вместе с союзниками будет искать пути решения этой проблемы и наращивания поставок боеприпасов для украинской армии. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, вернувшись после официального визита в Украину на родину, пишет Ceske Noviny.

Чешский лидер подчеркнул: после поездки в Украину для него стало очевидным, что наиболее острой проблемой для украинской армии является критическая нехватка боеприпасов.

"Из встреч, которые я провел в Украине – а их было много, как на центральном уровне, так и на уровне одного региона, – стало понятно, что больше всего для успешной обороны Украине сегодня нужны боеприпасы", – отметил Павел.

Он подчеркнул, что именно дефицит снарядов оказывает наибольшее влияние на снижение эффективности оборонных операций ВСУ и препятствует успешному контрнаступлению.

"Конечно, технологии тоже в дефиците, но критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность Украины эффективно защищаться, но и в определенной степени ограничивает ее способность вести успешное контрнаступление. И если они хотят восстановить контроль над оккупированной территорией, которую Россия агрессивно удерживает уже более года, то другого пути, кроме контрнаступления, действительно нет", – подчеркнул президент Чехии.

Именно поэтому Чехия вместе с союзниками будет искать пути для увеличения поставок боеприпасов для украинского войска.

"Мы будем отыскивать способы не только увеличить поставки боеприпасов из наших источников, но и будем творчески искать пути в сотрудничестве с нашими союзниками, возможно, другими странами, чтобы в короткие сроки получить то, что нужно Украине как можно быстрее", – заявил президент Чехии.

Он подчеркнул, что у его страны уже есть определенные соображения относительно способов обеспечения насущных потребностей украинской армии. Павел отметил, что необходимые боеприпасы часто не производятся в Чехии, но доступны в некоторых других странах.

"Их запасы хранятся в странах, традиционно закупавших советскую технику", – пояснил он.

По словам Павела, несмотря на то, что российские оккупанты также жалуются на "снарядный голод", они имеют возможность ежедневно выпускать в четыре-пять раз больше боеприпасов, чем украинцы. Кроме того, захватчики имеют преимущество в артиллерийских и ракетных установках.

Напомним, 28 апреля с официальным визитом в Киев прибыли президенты Чехии и Словакии. Зузана Чапутова и Петр Павел посетили Бородянку в Киевской области и заявили о поддержке Украины.

Когда лидеры двух государств прибыли в Киев, столица встретила их воздушной тревогой: высоким гостям пришлось прятаться в укрытии.