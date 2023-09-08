'Человеческая мораль должна победить в этой войне': Зеленский выступил на Форуме Ялтинской европейской стратегии. Видео

Президент Владимир Зеленский указал, что Украина совместно с цивилизованным миром воюет с Россией, которая посягает на базовые ценности человечества. В этих сражениях в конце концов должна победить человеческая мораль, а тот, кто утратил эти ценности, должен нести уголовную, политическую и историческую ответственность.

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С такими словами глава государства выступил на Форуме Ялтинской европейской стратегии в Киеве, передает пресс-служба его Офиса. Он подчеркнул, что успех Украины в войне зависит не только от усилий украинской нации.

"И Путин атакует не только Украину, но и именно это моральное пространство, которое в конце концов способно привлечь к ответственности любых террористов и убийц, любых агрессоров. Способно, когда морально мобилизовано", – подчеркнул Зеленский.

Украинский гарант добавил, что объединение европейских стран вокруг нашей страны в тяжелое время характеризует ценности, которые эти страны представляют. Поэтому, когда Украина победит, несомненно, это будет торжество всех принципов и свобод цивилизованного мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этом же саммите Зеленский обозначил, как отразится на Путине ликвидация главы "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

"Путин сдулся – как человек, как политик. Он убил Пригожина – по крайней мере, такая информация у нас есть. У нас в Украине траурных дней, когда небо лишилось Пригожина, не было. Для нас на одного террориста меньше", – указал глава государства.

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