'Человек, который спасал жизни': в российском плену замучили до смерти военного медика 'Азова'. Фото

В российском плену замучили военного медика полка "Азов" Александра Крохмалюка. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила перелом ребер и травму грудной клетки.

Его тело вернули в Украину в сентябре 2025 года в рамках репатриации тел по формуле "1000 на 1000". Об этом сообщил Святослав Паламар, заместитель командира 1 Корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".

"Человек, который спасал жизни. Достойный боец и мой побратим. Александр вышел в плен из "Азовстали", прошел Еленовку и застенок Таганрога", – отметил Паламар.

По словам заместителя командира, 22 сентября того же года судебно-медицинская экспертиза во Львове установила причину смерти. Защитник умер из-за перелома ребер и тупой травмы грудной клетки.

В рядах "Азова" Александр Крохмалюк находился с 2016 года. На момент сдачи в плен он был начальником медицинской службы и военным медиком. После выхода из "Азовстали" он прошел через Еленовку и таганрогский застенок. Последним известным местом содержания медика было СИЗО-2 в Камышине.

"Это еще один приговор системе международного гуманитарного права, которая не способна защитить здоровье и жизнь украинских военнопленных в российском плену. Открытое и пренебрежительное нарушение Женевской конвенции, пытки и убийства украинских военнопленных – это целенаправленная варварская государственная политика россиян. Систематическая и задокументированная, но безнаказанная", – подчеркнул Паламар.

