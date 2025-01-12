Человек-легенда: на фронте погиб военный фотограф и оператор Руслан Ганущак. Фото

На войне против российских оккупантов погиб военнослужащий, военный фотограф и оператор Руслан Ганущак (позывной "Остап"). 54-летний Герой был родом из Ивано-Франковска.

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Он служил в 92-й отдельной механизированной бригаде им. кошевого атамана Ивана Сирко. Трагическую новость подтвердила в Facebook 12 января пресс-секретарь Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Наталья Коцкович.

"Погиб мой друг. Руслан Ганущак – человек-легенда, и я хочу, чтобы о его работе ради победы знали все", – написала она.

Коцкович познакомилась с Ганущаком в 2014 году. Тогда он был военным оператором в батальоне "Азов", документировал войну, которую россияне развязали на Донбассе; фиксировал преступления оккупантов в Широкино, Гранитном, Бердянском, Лебединском, Марьинке.

"Руслан был невероятным! Мои смешные истории с войны обычно были связаны с ним. Это Руслан вывозил группу во время минометных обстрелов в Широкино. Когда все уже молились, он просто спокойно поворачивал к нам голову и говорил: "Я и в этот раз вас вывезу". Душистый фирменный кофе от "Остапа" – все знали, что без него работа не начнется. А заваривал он его в глиняную чашку, привезенную из Карпат", – рассказала знакомая воина.

Она назвала Ганущака талантливым, рассудительным, скромным, сдержанным и очень добрым.

Работы украинца, включая фильм о грузинских добровольцах "Брат за брата", были представлены в США, Британии и других странах мира.

В 2016 году Ганущак снял документальный фильм о войне на Донбассе "Два дня в Иловайске". В 2023-м в Ивано-Франковске экспонировалась выставка его фотографий разрушенных городов Украины в результате российского полномасштабного вторжения.

Также он был гидом военного корреспондента Los Angeles Times Сергея Лойко.

"Любимый мой, не верю", – написала Александра Кодак, жена военнослужащего, на странице в соцсети.

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