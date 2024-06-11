'Человек незаурядной судьбы': в боях в Донецкой области погиб украинский художник и музыкант Артур Сниткус. Фото

В боях с русскими оккупантами погиб украинский художник, музыкант и стилист Артур Сниткус, известный представитель квир-сообщества. Ему было 36 лет.

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал. Герой отдал свою жизнь 7 июня во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

"Сочувствуем всех родных и близких защитника. Искренне разделяем боль утраты и склоняем головы в глубокой скорби. Вечная память нашему защитнику! – написал он.

В социальных сетях другие украинские художники также выразили свои соболезнования. Перформер Саша Курмаз отметил, что со Сниткусом они хотя бы не были близкими, всегда весело проводили время вместе. Рядом с ним всегда было тепло и уютно.

"Человек незаурядной судьбы, яркий, харизматичный, талантливый, провоцирующий, настоящий артист со всеми присущими такому человеку преимуществами и недостатками", – отметил он.

Артур Сниткус родился 13 мая 1988 года в Тернополе. В своем творчестве он открыто проявлял себя как квир-персона, постоянно участвовал в мастерских искусств в Киеве, Одессе и других городах. В родном городе его знали как замечательного стилиста. Пока неизвестно, когда и где состоится прощание с Артуром.

Следует отметить, что на фронте погибла военнослужащая Шура Рязанцева с позывным "Ялта". Во время Революции Достоинства она вытаскивала раненых на Институтской улице.

Напомним, на фронте погиб военный фотограф Арсен Федосенко. Работая на задании, он получил тяжелое ранение в результате российских обстрелов КАБами.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице от полученного на фронте ранения скончался военный из Киевской области Вадим Лысак. Жизнь защитника Украины оборвалась 7 июня.

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