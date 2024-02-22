"Человек со стальным сердцем": на Одесщине похоронили Героя Юрия Глодана, жену и дочь которого убила российская ракета

В Одесской области 22 февраля 2024 года похоронили защитника Украины Юрия Глодана, который служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ. О его гибели под Бахмутом стало известно еще 5 ноября 2023 года.

23 апреля 2022-го в результате российского ракетного удара по жилому комплексу "Тирас" в Одессе среди восьми жертв была семья украинца: жена Валерия, трехмесячная дочь Кира и теща Людмила. Мужчина вступил в Вооруженные силы после трагедии – осенью того же года, передает "Суспільне".

У Глодана остались родители и младшая сестра. В январе ему должно было исполниться 32 года.

Побратимы назвали Глодана человеком со "стальным сердцем". Воин с позывным "Монгол" рассказал, что пришел в 3-ю ОШБр одновременно с Юрием, познакомился с ним в самом начале службы в подразделении.

"Я не знал сначала, кто он, и не знал о горькой ситуации с его семьей. Когда он мне рассказал, мы сидели с ним под обстрелами в блиндаже. Я говорю: "Чего ты постоянно такой грустный?" Он говорит: "Да вот, у меня же такая ситуация, семья...". Я был шокирован, что это именно он. Это стальной человек с добрым сердцем", – вспомнил "Монгол".

Он добавил, что в ВСУ Глодан попал без боевого опыта, но за время службы стал настоящим профессионалом.

"Он – стрелок, такой же как я. Штурмовик. Постоянно выходил на боевые задания. Выполнял их безупречно. У него была была, пожалуй, такая самая большая мотивация – не только защищать свою Родину, что является для каждого из нас обязанностью, но и отомстить за гибель своей семьи, что он и успешно делал", – отметил побратим погибшего воина.

Командир 1-го штурмового отделения 3-й ОШБр с позывным "Козак" сказал, что Глодан был умелым и бесстрашным "человеком с железным сердцем и стальным характером". Он вдохновлял других и являлся примером.

"Меня вдохновляла его внутренняя сила. Это человек, который после сложных жизненных обстоятельств смог найти силы в себе жить дальше... И человек, который не потерял именно то человечное, что мы должны все сохранить в себе", – заявил "Козак".

Известно, что в мирной жизни Глодан работал пекарем. 23 апреля 2022 года его жизнь спасла случайность – он вышел из дома в магазин, потому что семья готовилась к Пасхе.

Всего в многоэтажке, серьезно поврежденной российской ракетой, погибли восемь человек, ранения получили 18.

Как писал OBOZ.UA, 18 февраля в боях за Украину на Запорожском направлении погиб защитник из города Ровеньки Луганской области Александр Стойловский. Боец был горным инженером по специальности и руководил "Шахтоуправлением "Южнодонбасское №1".

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