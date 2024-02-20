Отдал жизнь за Украину: в боях на Запорожье погиб горняк с Луганщины. Фото

В боях за Украину на Запорожском направлении погиб защитник из города Ровеньки Луганской области Александр Стойловский. Боец был горным инженером по специальности и руководил "Шахтоуправлением "Южнодонбасское №1".

Об утрате сообщил в Telegram начальник Луганской ОВА Артем Лысогор. Герой, жизнь которого оборвалась 18 февраля, был неоднократно отмечен государственными наградами, в частности "За труд и победу".

Руководитель ОВА сообщил, что Стойловский начал свой трудовой путь с подземного электрослесаря, проходчика, а затем занимал руководящие должности на шахтах Луганщины. В марте 2022 года боец встал на защиту государства. Служил командиром взвода беспилотных авиационных комплексов.

Напомним, в Донецкой области в результате вражеского минометного обстрела погиб военный с Киевщины Евгений Мирончук. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 февраля. Известно, что он вступил в ряды ВСУ в начале июля 2023 года. Занимал должность младшего лейтенанта, командира механизированного взвода механизированной роты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В сети опубликовали прощальную записку, которую написал 22-летний боец Интернационального Легиона Андреас Галлоцци своей семье. Гражданин Франции, защищавший Украину с первых дней полномасштабного российского вторжения, отметил, что на войне его могло бы спасти только чудо, но он не сожалеет о своем выборе.

– Также, защищая Украину от российского агрессора, погиб военнослужащий ВСУ Сергей Чубарь. Он был родом с Донбасса, и жизнь бойца оборвалась во время выполнения боевого задания в родном крае.

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