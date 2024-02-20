'Дома его ждали жена и дети': в боях за Украину погиб защитник с Донетчины. Фото

Защищая Украину от российского агрессора, погиб военнослужащий ВСУ Сергей Чубарь. Он был родом из Донетчины и и жизнь его оборвалась во время выполнения боевой задачи в родном крае.

Без самого родного защитника остались его жена и дети. О потере сообщила Селидовская городская военная администрация.

Сергей Викторович Чубарь, 1975 года рождения, проживал в городе Селидово Покровского района Донетчины.

В войске он имел звание старшего сержанта. Погиб воин во время выполнения боевого задания на территории родной Донецкой области – в результате вражеского артиллерийско-минометного обстрела.

Дома его ждали мама, жена и дети, в сердцах которых Сергей навсегда останется любящим сыном, мужем и отцом.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам защитника. Вечная память и уважение Герою", – отметили в Селидовской громаде.

О дате и времени прощания с защитником землякам сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, в ДТП трагически погиб украинский воин Юрий Галкин из Покровска, который 31 января вернулся из российского плена. Жизнь защитника, пережившего жестокие бои и два года неволи, оборвалась, когда он просто переходил дорогу.

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