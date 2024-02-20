"Дома его ждали жена и дети": в боях за Украину погиб защитник с Донетчины. Фото
Защищая Украину от российского агрессора, погиб военнослужащий ВСУ Сергей Чубарь. Он был родом из Донетчины и и жизнь его оборвалась во время выполнения боевой задачи в родном крае.
Без самого родного защитника остались его жена и дети. О потере сообщила Селидовская городская военная администрация.
Сергей Викторович Чубарь, 1975 года рождения, проживал в городе Селидово Покровского района Донетчины.
В войске он имел звание старшего сержанта. Погиб воин во время выполнения боевого задания на территории родной Донецкой области – в результате вражеского артиллерийско-минометного обстрела.
Дома его ждали мама, жена и дети, в сердцах которых Сергей навсегда останется любящим сыном, мужем и отцом.
"Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам защитника. Вечная память и уважение Герою", – отметили в Селидовской громаде.
О дате и времени прощания с защитником землякам сообщат дополнительно.
Как сообщал OBOZ.UA, в ДТП трагически погиб украинский воин Юрий Галкин из Покровска, который 31 января вернулся из российского плена. Жизнь защитника, пережившего жестокие бои и два года неволи, оборвалась, когда он просто переходил дорогу.
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